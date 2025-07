Pagano la clausola di Dumfries: l’Inter ha già bloccato il sostituto

Hakan Calhanoglu potrebbe non essere l’unico grande calciatore della vecchia guardia a lasciare l’Inter in questo calciomercato.

Stando alle ultime notizie, infatti, anche Denzel Dumfries è con un piede fuori dalla Pinetina, non tanto per una questione tecnica ma perché le dichiarazioni di Lautaro Martinez dell’altra sera non gli sono andate particolarmente a genio. Questo ha incrinato un po’ i rapporti tra il club nerazzurro e l’esterno olandese, che a quanto pare sarebbe prossimo a lasciare Milano per via del pagamento della sua clausola rescissoria.

Pagano la clausola di Dumfries: le ultime

Le parole di Lautaro Martinez non sono andate particolarmente a genio a Denzel Dumfries, uno dei grandi dispiaciuti della polveriera che avrebbe travolto l’Inter dopo l’uscita dal Mondiale per Club per via del Fluminense. L’olandese non si sarebbe mai aspettato una pugnalata del genere da parte del suo capitano, ed è per questo che starebbe seriamente prendendo in considerazione la possibilità di andare via.

Ovviamente Christian Chivu farà il possibile per convincere Dumfries a restare, ma la sensazione è che le strade dell’olandese e dell’Inter si separeranno in questo calciomercato, soprattutto dopo il retroscena relativo all’incredibile clausola rescissoria presente all’interno del suo contratto.

Stando ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, infatti, Dumfries potrebbe lasciare la Serie A per “soli” 30 milioni di euro, cifra che rende l’ex PSV un vero e proprio affare che alcune delle migliori squadre d’Europa potrebbero non lasciarsi scappare facilmente.

L’Inter ha già bloccato il sostituto di Dumfries

L’Inter potrebbe cominciare ad entrare nell’ottica di poter perdere Denzel Dumfries in questo calciomercato. Inevitabilmente i 30 milioni della clausola rescissoria attirano sull’esterno olandese l’interesse di alcune delle più grandi squadre d’Europa, fra le quali il Manchester United, che già in passato aveva cercato di avvicinarlo.

Qualora questo scenario dovesse realizzarsi, comunque, l’Inter non si farebbe trovare impreparato, anche perché il presidente Giuseppe Marotta avrebbe già individuato nel calciomercato il calciatore con il quale andare a sostituire Dumfries. Stiamo parlando di Dodo della Fiorentina, esterno in rottura con il club Viola e che sarebbe nel mirino anche di altre grandi società italiane come Milan e Juventus. Qualora l’olandese dovesse davvero andare, però, l’Inter avrebbe la forza economica per anticipare la concorrenza ed assicurarsi uno degli estremi migliori della Serie A, oltre che d’Europa. Staremo a vedere.