L’Inter lo cede per forza: “Addio al ribasso”

Le dichiarazioni di Lautaro Martinez e Marotta preludono un epilogo inevitabile in casa Inter e c’è già chi presagisce come andrà davvero a finire

Quattro anni fa, il 22 giugno 2021, i tifosi dell’Inter ebbero una sorpresa inaspettata dal calciomercato.

Erano i giorni dell’Europeo che l’Italia di Mancini avrebbe vinto in finale contro l’Inghilterra. Uno dei giocatori che quell’Europeo lo aveva disputato decise a sorpresa di accettare la proposta di ingaggio dell’Inter, lasciando il suo club a parametro zero dopo aver rifiutato una proposta di rinnovo in extremis. Quel giocatore era Hakan Calhanoglu che, da quel giorno, è diventato il nemico per eccellenza dei tifosi del Milan i quali mai si sarebbero aspettati di vederlo con la maglia dei grandi rivali.

Quattro anni dopo, Calhanoglu si ritrova di nuovo coinvolto in una vicenda di mercato stavolta per il possibile addio all’Inter. Un possibile scenario di cui si scrive da settimane e che è diventato ulteriormente concreto dopo le dichiarazioni di Lautaro Martinez e del presidente Marotta che hanno fatto deflagrare la vicenda in casa nerazzurra con tanto di risposta via social del regista turco.

Calhanoglu, addio all’Inter: ecco come potrebbe finire per il giornalista

L’Inter proverà a risolvere il caso Calhanoglu quanto prima. Il Galatasaray, la possibile pretendente del numero 22 nerazzurro, ancora non ha presentato una proposta ufficiale all’Inter né il giocatore ha chiesto formalmente la cessione. L’epilogo, tuttavia, soprattutto dopo la presa di posizione di Lautaro Martinez (e verosimilmente di parte dello spogliatoio interista) depone a favore di un’unica soluzione ovvero l’addio di Calhanoglu.

E’ quanto suggerisce anche Fabio Ravezzani. In un post su X, il giornalista ha affermato che è inutile minacciare di tribuna il giocatore e che il buon senso deve spingere l’Inter ad accettare anche una proposta al ribasso pur di chiudere la questione. Per Ravezzani, tuttavia, l’uscita di Calhanoglu rappresenterebbe una grande perdita per l’Inter.

Non sarà facile per i nerazzurri trovare un sostituto con le caratteristiche del regista turco. Il sogno è Ederson ma la richiesta di 50 milioni da parte dell’Atalanta ha allontanato, al momento, anche l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Quale potrebbe essere dunque la giusta proposta per lasciar partire Calhanoglu. L’Inter parte da una valutazione di almeno 30 milioni ma potrebbe scendere fino a 20, una cifra alla portata del Galatasaray che, dopo Sané arrivato dal Bayern a parametro zero, ha bisogno di un altro colpo ad effetto per dare entusiasmo ai tifosi dopo l’addio di Osimhen e quello, ormai prossimo, di Morata.

La situazione Calha è molto complessa per l’Inter. Lo storico del calciatore dice che se vuole andarsene non guarda in faccia nessuno. Il Gala lo sa e sta coperto. Minacciarlo di tribuna non serve. Il buon senso dice di accettare una proposta al ribasso. Ma sarà grave perdita. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) June 30, 2025

Nelle scorse ore si è scritto di un interessamento per Calhanoglu anche dall’Al Hilal con Simone Inzaghi ben disposto a accogliere nella sua nuova squadra un calciatore che ha valorizzato e non poco all’Inter. Nel caso l’Al Hilal dovesse davvero tentare di prendere Calhanoglu, per i nerazzurri ci sarebbe la concreta possibilità di monetizzare senza ribassi proprio come farà il Milan con Theo Hernandez.