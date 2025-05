Gasperini ha annunciato il suo futuro: svelato dove allenerà

Al termine di Genoa-Atalanta Gian Piero Gasperini è uscito allo scoperto facendo un annuncio importante sul suo futuro.

Nel corso di queste settimane il suo nome è stato accostato a tante squadre diverse, ed è forse proprio questo quello che l’avrebbe portato ad uscire allo scoperto per fare chiarezza. Mancano oramai solo 90 minuti alla fine non solo di questa stagione ma anche della sua era alla guida dell’Atalanta, ed è forse anche per questo motivo che precisato il tutto, Gasperini si dedicherà adesso all’ultima partita della sua carriera da allenatore della Dea al Gewiss Stadium, al termine della quale voleranno tanti applausi, acclami ma anche lacrime.

Gasperini ha annunciato il suo futuro

Dovremmo cominciare ad abituarci ad un’Atalanta senza Gian Piero Gasperini, anche perché quella di settimana prossima sarà la sua ultima partita alla guida della Dea. Il tecnico di Grugliasco avrebbe preferito salutare scrivendo un’altra pagina di storia, casomai vincendo lo scudetto, ma non dimentichiamoci che questa squadra ha riportato sul tetto d’Europa (League) l’Italia dopo diversi anni.

Gasperini non verrà mai dimenticato dalle parti di Bergamo, ma anche le più belle storie d’amore alle volte finiscono. Questo è uno di quei casi, come confermato anche dal diretto interessato in una conferenza stampa pre Empoli di qualche mese fa. L’allenatore della Dea riferì infatti che queste sarebbero state le ultime partite della sua carriera alla guida dell’Atalanta, ed a 90 minuti dalla fine di tutto il magone inizia a farsi pesante.

Oramai ci siamo, settimana prossima finirà tutto. Ma a fronte di questo sorge spontaneo domandarsi: dove finirà ad allenatore Gian Piero Gasperini? Nel corso di queste settimane, anzi, mesi, il suo nome è stato accostato a diverse squadre, ma intervenuto ai microfoni di DAZN nel post partita di Genova, il tecnico atalantino non ha svelato neanche questa volta il suo futuro rimandando ogni discorso direttamente a fine campionato.

Svelato dove allenerà Gasperini l’anno prossimo

Gian Piero Gasperini ha rimandato a settimana prossima ogni novità in merito al suo futuro, ma una decisione già sarebbe stata presa. Manca solo l’annuncio definitivo, ma oramai questo nuovo capitolo della carriera del tecnico di Grugliasco è alle porte.

Stando alle ultime notizie, infatti, salvo incredibili colpi di scena, Gian Piero Gasperini diventerà il nuovo allenatore della Roma. Claudio Ranieri ha deciso di ripartire da lui, e non è un caso che nelle ultime settimane il neo Senior Advisor del club giallorosso abbia schierato la squadra con il 3-4-3, il modulo per antonomasia del tecnico di Grugliasco. Il dato è tratto, tutto è pronto. Resta solo da capire quando tutto questo avrà (finalmente) inizio.