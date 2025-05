La cessione sblocca l’affare Gyokeres: è lui il regalo per lo scudetto

Viktor Gyokeres ha deciso: il suo ciclo allo Sporting Lisbona è giunto al termine dopo due campionati vinti ed una miriade di gol segnati.

Continuare in Portogallo potrebbe essere controproducente per la sua carriera, visto che il “Cannibale” vorrebbe finalmente compiere il definitivo salto di qualità, confrontandosi con realtà ancora più importanti e competitive rispetto a quelle lusitane, per quanto rispettabilissime. A fronte di questo nel corso di questi mesi per lo svedese si è parlato soprattutto di un futuro in Premier League, ma stando alle ultime notizie a partire dalla prossima stagione Viktor Gyokeres potrebbe cominciare a fare la differenza in Serie A.

Gyokeres in Serie A: arriva grazie alla cessione

Viktor Gyokeres sembrava destinato a giocare in Premier League, ma invece così non sarà. Per l’attaccante svedese si starebbe per concretizzare l’ipotesi Serie A, con una delle due principali pretendenti al tricolore che potrebbe farsi questo “piccolo” regalo in caso di scudetto.

Nulla di confermato per il momento, anche perché la concorrenza sul giocatore è incredibile, ma sembrerebbero esserci tutti i presupposti affinché questo scenario possa incredibilmente realizzarsi. Su tutti il fatto che nel prossimo calciomercato il Club metterà a segno una cessione talmente importante al punto da avere a disposizione la liquidità necessaria per sedersi al tavolo delle trattative con lo Sporting Lisbona e fare sul serio.

Stando alle ultime notizie, dunque, il Napoli potrebbe incredibilmente entrare nella corsa a Viktor Gyokeres grazie alla cessione di Victor Osimhen, che fra Manchester United, Galatasaray o Juventus verrà comunque piazzato. Da capire dove e a che cifre, ma la sensazione è che il nigeriano potrebbe seriamente finanziare l’operazione per lo svedese, anche se al momento le priorità di Aurelio De Laurentiis sembrerebbero altro. Ma si sa come funziona in questi casi no? Mai dire mai.

Svelate le cifre dell’affare Gyokeres

Viktor Gyokeres potrebbe vestire la maglia del Napoli a partire dalla prossima stagione. Ovviamente i club di Premier League godono ad oggi di un discreto vantaggio rispetto a quello di Aurelio De Laurentiis, che cedendo Victor Osimhen potrebbe seriamente entrare in corsa, anche perché le cifre quelle sono.

Per il nigeriano il club partenopeo chiede almeno 65 milioni di euro, lo stesso prezzo che lo Sporting Lisbona ha fatto di Gyokeres stando ai colleghi di TMW. A questo punto sorge spontaneo domandarsi se il Napoli possa abbandonare la pista Jonathan David per assicurarsi le prestazioni, ed i gol, del svedese, che nelle ultime stagioni ha segnato a raffica battendo ogni record non solo in Portogallo, ma anche in Europa, Staremo a vedere.