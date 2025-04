Sarà Gyokeres il nuovo numero 9, arriva per una cifra monstre

Viktor Gyokeres potrebbe lasciare lo Sporting Lisbona in estate. C’è un top club in vantaggio sulla concorrenza. Contatti già proficui con gli agenti

Ha resistito la scorsa estate ma stavolta potrebbe capitolare, lo Sporting Lisbona. Viktor Gyokeres è destinato a diventare il rinforzo più ambito in Europa nella prossima sessione di mercato.

Uno scenario inevitabile per l’attaccante svedese che, non pago dei 43 gol segnati nella scorsa stagione, ne ha siglati già 42, in tutte le competizioni, in quella che si sta per concludere e che vede lo Sporting in lotta per il titolo con il Benfica. Le due compagini di Lisbona sono distanziate di due punti in vetta alla classifica con il Benfica in vantaggio a sei giornate dalla conclusione del campionato. Serviranno, dunque, i gol di Gyokeres allo Sporting per provare a bissare la vittoria dell’anno scorso con Ruben Amorin in panchina.

Terminata la stagione, le strade di Gyokeres e dello Sporting Lisbona dovrebbero separarsi. Sono già tanti i club che hanno sondato l’attaccante svedese, pescato dallo Sporting dalla Championship inglese e ora diventato un centravanti acquistabile sul mercato solo da poche squadre che possono permettersi di spendere cifre elevatissime.

Contatti in corso con Gyokeres, c’è un club in vantaggio

Uno di questi è l’Arsenal. Come riporta Tuttomercatoweb – che cita gli inglesi di TRT Football – gli agenti di Gyokeres avrebbero comunicato alla dirigenza dell’Arsenal che il loro assistito apprezza molto il progetto tecnico che gli è stato prospettato dai Gunners. Un dettaglio non di poco conto che potrebbe influire sulla decisione finale dell’attaccante svedese per il quale l’Arsenal è disposta a un investimento monstre.

Dalla stessa fonte si apprende che Gyokeres, legato da un contratto con lo Sporting in scadenza nel 2028, può lasciare in anticipo il suo attuale club tramite il pagamento di una clausola rescissoria da 100 milioni di euro. Tuttavia, esisterebbe un accordo tacito tra le parti che consentirebbe all’attaccante di liberarsi anche per una cifra inferiore, collocabile tra i 65 e i 75 milioni.

Un costo che l’Arsenal è disposta a sostenere (anche con un ricco ingaggio per il calciatore) per l’assoluta necessità di acquistare – finalmente – una prima punta di ruolo che possa affiancare Saka, Havertz, Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli. Il principale concorrente per l’Arsenal, nella corsa a Gyokeres, si trova proprio in Premier League ed è il Manchester United. Anche i Red Devils hanno la necessità di rinforzarsi in attacco con i vari Hojlund, Zirkzee, Diallo e Garnacho che non garantiscono un apporto realizzativo adeguato.

Nel possibile duello di mercato con l’Arsenal, il Manchester United potrebbe sfruttare il fattore Amorim. L’allenatore portoghese è stato il primo a credere in Gyokeres e a valorizzarlo, rendendolo l’attaccante più ambito d’Europa.