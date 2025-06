Cifra da capogiro, arriva Leao in attacco

Il futuro di Rafa Leao sotto la lente d’ingrandimento: cifra folle, così l’attaccante portoghese può davvero lasciare il Milan

Massimiliano Allegri e Igli Tare sono pronti a varare una vera e propria rivoluzione in casa Milan. Demolire prima di costruire, a maggior ragione dopo una stagione disastrosa nella quale né prima Fonseca, né poi Conceicao sono stati in grado di risollevare le sorti del ‘Diavolo’.

Un Milan che inevitabilmente rischia di essere tra le grandi protagoniste della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, però, stanno dedicandosi quasi solo alle cessioni. Tijjani Reijnders, già da diverse settimane finito al Manchester City, ha fruttato quasi 70 milioni (bomus nompresi) mentre Theo Hernandez è in attesa degli ultimi dettagli per salutare Milanello con un anno d’anticipo sul contratto e vestire la maglia dell’Al-Hilal.

Il Milan guarda avanti ma, intanto, un’altra stella della recente storia rossonera potrebbe ritrovarsi in un batter d’occhio lontano dalla squadra di Allegri: si tratta di Rafael Leao.

Milan-Leao, addio da 80 milioni: incastro con la Juve

‘Caughtoffside.com’ ha rivelato, nelle scorse ore, quello che potrebbe essere il futuro di Rafael Leao. Un futuro sempre più lontano dal Milan che, evidentemente, si starebbe già preparando a salutare l’ala portoghese che nell’ultimo anno ha certamente deluso le aspettative.

Nonostante le voci riguardanti il Bayern Monaco, filtrate da ormai diverse settimane, pare invece secondo il quotidiano britannico che la prossima destinazione dell’attaccante rossonero possa essere in Premier League. Il Manchester United, ed in particolare Ruben Amorim, avrebbe messo in cima alla lista delle preferenze per potenziare l’attacco proprio Leao. I ‘Red Devils’ dopo un’annata disastrosa chiusa con il duro ko in finale di Europa League contro il Tottenham, sono chiamati ad una vera e propria rivoluzione. Si comincerà dall’attacco, dall’addio di Jadon Sancho che non verrà riscattato dal Chelsea e tornera – solo temporaneamente – all’Old Trafford.

La Juve potrebbe approfittare per accogliere l’ala londinese, già accostata nel mese di gennaio proprio grazie all’affare Leao. Nel contratto del gioiello portoghese firmato con il Milan e valido fino al 30 giugno 2028 è presente una clausola rescissoria da ben 175 milioni di euro. Decisamente improbabile – a tratti improponibile visto quanto mostrato negli ultimi mesi – che gli inglesi la sfruttino. Viene però riferito come il Milan parrebbe deciso ad ‘accontentarsi’ di una cifra comunque molto importante: davanti ad un’offerta tra gli 80 e i 100 milioni di euro, Leao lascerà il ‘Diavolo’.

L’ennesima pesante uscita che rischia di portare malumore nei tifosi rossoneri, con Amorim già pronto a consegnare al numero 10 milanista le chiavi dell’attacco del Manchester United. Leao, in quella c che a questo punto potrebbe essere stata la sua ultima stagione in Italia, ha collezionato complessivamente tra campionato e coppe 12 gol e 13 assist in 50 presenze complessive.