Affare last minute per Nico Paz, ha deciso dove giocherà in Italia

E’ stata una delle grandi sorprese di quest’ultima annata in Serie A e per questo motivo che sono aumentati gli interessi dei grandi club per acquistare Nico Paz.

Il giovane talento classe 2004 di soli 20 anni che ha preso il Como dal Real Madrid è stata la stella della squadra di Fabregas che si è iniziato a consacrare proprio nel campionato italiano in una stagione che ha concluso con 6 gol e 9 assist, ma una quantità di prestazioni e giocate da grande campione che hanno appunto attirato tante squadre tra le migliori in Italia e in Europa a puntare su di lui. Adesso però arriva la svolta per il futuro di Nico Paz.

Perché il calciatore del Como può ancora passare al Real Madrid che ha un diritto di recompra e occhio a quello che può accadere considerando che ci sono delle importanti notizie sulla scelta anche dello stesso Nico Paz.

In questo momento ci sono delle novità che riguardano il futuro di Nico Paz che può lasciare il Como per una nuova squadra, visto che tra le società interessate al giovanissimo talento ci sono in Italia anche Juventus, Inter, Milan e altre che vorrebbero provare il grande colpo.

Calciomercato: Nico Paz pronto ad una nuova sfida

In questo momento ci sono delle conferme che riguardano proprio la scelta che potrà fare il Real Madrid per Nico Paz e con il Como che ha già preso una decisione sul giocatore che ha attirato tanto mercato in questi ultimi mesi in vista della prossima stagione.

La squadra che più di tutte si è interessata a Nico Paz per comprarlo è stata l’Inter in Italia con il Como che non ha chiuso la porta ma sta facendo di tutto per tenere il giocatore. Adesso arrivano delle novità molto importanti che riguardano la mossa del Real Madrid.

Il Real Madrid poteva esercitare entro il 30 giugno 2025 il diritto di recompra di Nico Paz per 9 milioni di euro e questo non è accaduto, così il giocatore sarà un giocatore del Como ancora il prossimo anno a meno che non arrivi l’Inter con una super offerta per prenderlo.

Come riportato da Sky Sport però Nico Paz potrebbe restare ancora un anno al Como e aspettare il Real Madrid il prossimo anno visto che entro il 30 giugno 2027 il club spagnolo potrà riportare in rosa il giovane talento argentino per 10 milioni di euro.