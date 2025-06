Esonero dopo il Mondiale, i bianconeri hanno scelto il sostituto

Clamoroso ribaltone in panchina con la notizia che arriva direttamente dal Mondiale per Club con l’esonero dell’allenatore che porta ad un cambio immediato a sorpresa.

Si sta giocando in queste settimane il primo Mondiale per Club a 32 squadre della storia con la FIFA che ha aggiornato il format provando a dare un senso di spettacolarità in più all’evento. Ora occhio a quelle che però possono essere le ripercussioni a sorpresa, perché ci sono i primi verdetti che portano addirittura a quello che è stato il primo esonero di uno degli allenatori impegnati al torneo.

Una vera batosta per i bianconeri che ha portato la società a riflettere e nelle ultime ore è arrivata la decisione da parte della società che è stata anche definitiva perché c’è la prima ufficialità di un duro ribaltone in panchina con l’esonero dell’allenatore dei bianconeri che non si aspettava una scelta del genere da parte della società per cui aveva stretto dei rapporti importanti e diversi.

In questo caso non servono gli accordi perché è arrivata la decisione da parte della società che ora è pronta ad intraprendere una nuova direzione per il futuro con la scelta da parte del club di ripartire dopo la battuta d’arresto che è arrivata al Mondiale per Club che è costata l’esonero all’allenatore che ha perso quindi la possibilità di tornare in panchina nelle prossime settimane con i bianconeri.

Esonero per l’allenatore dei bianconeri: paga la dura sconfitta

Una brutta sconfitta che non aveva messo in conto il club che si aspettava altro dall’allenatore che ora è costretto ad avviare un nuovo progetto nel bel mezzo di quella che è l’estate. Decisivo il torneo del Mondiale per Club che non ha per nulla fatto felice la società che ora ha spinto per cambiare.

In questo momento è chiaro che c’è un vero e proprio terremoto in Botafogo che dopo l’amara sconfitta per 1-0 contro il Palmeiras negli ottavi di finale del Mondiale per club in un Derby brasiliano che si è concluso solo dopo i tempi supplementari, ha deciso di cambiare tutto.

La decisione definitiva è arrivata da parte del patron americano John Textor che ha annunciato l’esonero dell’allenatore Renato Paiva dalla panchina del Botafogo che ora cerca un nuovo tecnico.