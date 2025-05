Svolta Lookman, saluto ai tifosi: ha scelto la prossima destinazione

Occhio al possibile colpo di scena con Lookman che è pronto a lasciare l’Atalanta e giocare con un altro club per completare il suo percorso di crescita.

Ademola Lookman è stato uno dei protagonisti di questi anni dell’Atalanta dei Percassi allenata da Gasperini che è riuscito a fare la storia vincendo anche un’Europa League dove l’attaccante nigeriano è stato decisivo con una tripletta. Adesso si parla però di quello che è il lato del mercato di questo giocatore che dopo anni è pronto a provare una nuova esperienza.

Occhio quindi a quello che può essere il prossimo colpo di scena in casa Atalanta con la società disposta a lasciar partire uno dei suoi migliori giocatori considerando che ci si avvicina anche alla scadenza di contratto e sono tante le squadre che hanno puntato Lookman, sia in Italia che all’estero.

L’esterno nigeriano quest’anno è arrivato a mettere a segno 20 gol in stagione e per questo motivo che adesso è pronto al definitivo salto di qualità. Perché su Lookman ci sono diversi club pronti a fare un investimento importante e garantire un super contratto al giocatore che andrebbe a fare lo step successivo nella propria carriera anche da un punto di vista economico.

Calciomercato: Lookman cambia squadra, la scelta

Molto probabilmente il prossimo contratto di Lookman potrebbe essere l’ultimo grande vero contratto in Europa e per questo motivo che il giocatore ha intenzione di fare la scelta migliore per la propria carriera.

Ci sono delle novità che arrivano e che riguardano proprio quella che può essere la decisione prossima di Lookman pronto a firmare con un nuovo club e salutare l’Atalanta, con tutti i suoi tifosi. Perché il giocatore ha già comunicato al club che andrà via e la società ha accettato la sua scelta.

Ora serviranno solo offerte giuste per convincere l’Atalanta e Lookman e sia in Italia che all’estero ci sono club pronti a convincere tutti per chiudere l’affare. Per il cartellino del giocatore serviranno circa 50 milioni di euro e poi servirà convincere l’attaccante e i suoi agenti.

Lookman saluterà i tifosi dell’Atalanta nell’ultima partita col Parma dopo aver fatto la differenza e vinto in questi anni, poi sceglierà la migliore destinazione con anche la Serie A che può essere protagonista perché Juve e Napoli fanno sul serio per lui.