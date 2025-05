Zirkzee di nuovo in Italia: il Man Utd accetta il prestito

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il futuro dell’attaccante olandese in forza al Manchester United che può tornare a giocare di nuovo in Serie A.

In questo momento l’attaccante che ha lasciato il Bologna sta avendo grosse difficoltà in Premier League e non sembra essersi ambientato al calcio inglese e al club dello United che sta avendo dei pessimi risultati. Adesso c’è voglia di riscattarsi dopo un anno a questi livelli e potrebbero esserci delle novità che riguardano proprio la scelta di calciomercato che può fare il club inglese e anche lo stesso Zirkzee per tornare a giocare in Serie A.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quindi ora la scelta che può essere fatta da parte del calciatore perché ci sono degli aggiornamenti che riguardano la forza da parte di un club italiano di convincere l’attaccante a tornare a giocare in Italia.

Non sembra essere stato un anno facile per il giocatore che ora può mettersi alle spalle quest’annata disastrosa per lui e il Manchester United con l’obiettivo di riscattarsi. Zirkzee può farlo proprio in Serie A dove ha già fatto vedere le sue qualità che possono tornare di moda visto che si parla di quella che può essere la decisione da parte di un club di puntare forte su di lui.

Calciomercato: comprano Zirkzee in Italia, arriva col prestito

Occhio al possibile colpo di scena che può esserci in queste prossime ore considerando che c’è chi pensa davvero di iniziare ad anticipare le strategie di mercato e ci sono ora delle nuove notizie che riguardano quello che può essere il futuro di Zirkzee.

In questo momento sono diversi i club che pensano di mettere le mani su Zirkzee per il prossimo anno visto che c’è l’occasione che crea il Manchester United mettendo in vendita il giocatore olandese. Sull’ex Bologna ci sono proprio dei club in Serie A che farebbero un tentativo per prenderlo come Milan, Juve, Napoli e Inter.

Secondo le ultime notizie che arrivano da Tmw c’è proprio l’Inter che valuta l’occasione di prendere Zirkzee per la prossima estate. A fine stagione ci saranno Arnautovic e Correa che dovrebbero salutare e quindi il suo nome diventa quello di una valida alternativa.

L’Inter infatti sta sondando il terreno per prendere Zirkzee con il Manchester United che apre anche al prestito del giocatore per un ritorno in Italia.