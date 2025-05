Dal Barcellona all’Inter, colpaccio da favola: i dettagli

L’Inter sogna un colpo clamoroso direttamente da Barcellona: Marotta pianifica l’assalto al gioiello di Flick

Un finale di stagione scoppiettante per l’Inter. I tifosi nerazzurri non attendono altro che la super sfida contro il PSG, valida per la finale di Champions League il prossimo 31 maggio. I pensieri della dirigenza, però, sono rivolti anche altrove come è giusto che sia.

In casa Inter il fulcro della prossima sessione estiva di calciomercato riguarderà certamente gli addii. Partenze, cessioni per poi passare agli acquisti che dovranno necessariamente completare la rosa già ampiamente competitiva affidata nelle sapienti mani di Simone Inzaghi. Stefan de Vrij dovrebbe dire addio, a zero, senza rinnovare il contratto in scadenza tra poco più di un mese. Allo stesso modo in mediana Kristjan Asllani potrebbe salutare dopo una stagione non troppo positiva mentre la vera rivoluzione arriverà davanti.

In attacco Correa e Arnautovic hanno le valigie in mano, pronti a svincolarsi il prossimo 1 luglio. In dubbio Taremi mentre a sorpresa – anche se da tempo sottotraccia se ne parla – sulla trequarti potrebbe lasciare Henrik Mkhitaryan. Il campione armeno, ormai in chiusura di carriera, potrebbe lasciare spazio ad un colpo da sogno nelle prossime settimane. La strategia di Marotta è chiara e l’obiettivo principale potrebbe arrivare direttamente dalla Liga spagnola ed in particolare da Barcellona.

Marotta ‘chiama’ il Barcellona: è l’erede di Mkhitaryan

In attesa di comprendere come finirà la lotta Scudetto e chi alla fine trionferà tra PSG ed Inter nell’ormai imminente finale di Champions League, la dirigenza nerazzurra ha già in mente come e dove rinforzare la già prestante rosa di Simone Inzaghi. A tal proposito tutto potrebbe partire dall’addio di Henrikh Mkhitaryan tra poche settimane.

Si vocifera di un possibile ritiro del gioiello armeno che, nonostante un contratto in scadenza nel giugno 2026, potrebbe salutare subito soprattutto se l’Inter vincesse la Champions League. Chiudere nel migliore dei modi un’annata – ed una carriera – da incorniciare. Ma chi al suo posto? Stando a quanto riferisce ‘Fichajes.com’ il Barcellona starebbe valutando l’addio di uno dei suoi talenti, Fermin Lopez, per il quale l’Inter potrebbe fare più di un pensiero.

Il 22enne spagnolo, pur avendo un contratto lungo con la società di Laporta (2029), potrebbe finire sul mercato. Il Barcellona è a caccia di risorse per rimpinguare le casse ed eventualmente dedicarsi a nuovi acquisti durante l’estate. Per questo Fermin potrebbe salutare e l’Inter resta alla finestra. Un giocatore straordinariamente tecnico, ancora giovanissimo e che potrebbe ricoprire diversi ruoli nella squadra di Inzaghi.

Il gioiello del Barcellona potrebbe diventare un’opzione a prescindere dall’armeno, stando a quanto riferisce ‘Calciomercato.it’. Il classe 2003 viene valutato intorno ai 50 milioni di euro ed in questa stagione, che potrebbe essere l’ultima in blaugrana, ha comunque collezionato 44 apparizioni tra campionato e coppe con 7 gol e 9 assist vincenti.