Inzaghi può esultare: triplo colpo per il Mondiale per Club

L’Inter è pronta ad accontentare Inzaghi sul mercato: triplo colpo prima del Mondiale per Club

Meno di due settimane e l’Inter si troverà faccia a faccia con il destino, quella Champions League sfiorata due anni fa e che ora si ripresenta al cospetto della squadra di Inzaghi. Una finale da sogno, calcio e spettacolo, contro il PSG di Luis Enrique, uno che il calcio italiano lo conosce a menadito.

Ci sarà probabilmente da soffrire, da sperare che sia la serata giusta per Lautaro e compagni, con l’idea di alzare la coppa dalle grandi orecchie che manca ad Appiano Gentile da bene 15 anni. Il ‘Triplete’ firmato da Josè Mourinho è lontano ma, d’altronde, questa squadra ha dato prova della sua forza, di poter competere contro chiunque. Ed il Barcellona ne sa qualcosa. Dal campo al calciomercato il passo è breve ed in casa Inter già si pensa oltre, più lontano ma non troppo.

Il Mondiale per Club a fine giugno, due mesi abbondanti ad un altro appuntamento nel quale i nerazzurri vogliono ben figurare. Magari avendo già aggiunto delle nuove pedine, per la gioia di Simone Inzaghi. Il tecnico emiliano conosce i suoi e della rosa a disposizione oggi molto cambierà: prima di comprare, bisognerà vendere e dire addio agli esuberi. Marko Arnautovic e Joaquin Correa in attacco, entrambi in scadenza di contratto e fuori dai piani di Marotta e Ausilio.

In forte dubbio la permanenza di Mehdi Taremi che ha deluso in lungo e in largo e dopo appena una stagione, potrebbe finire per essere ceduto davanti ad un’offerta convincente. Parallelamente rischia di salutare Stefan de Vrij che vedrà terminare il contratto tra un mese abbondante e per il momento di rinnovo non si parla affatto.

Pazzesco Inter, ne arrivano subito tre

Ma è sulle entrate che la dirigenza di Viale della Liberazione sta già lavorando con decisione e anzi avrebbe intenzione di regalare tre pedine a Inzaghi già in vista della Coppa del Mondo per Club. Entro fine giugno, dunque, arriveranno novità corpose.

Marotta ha già chiuso da tempo per il classe 2001 della Dinamo Zagabria, Peter Sucic, gioiello croato che potrebbe avere grande spazio nella prossima stagione. Un talento indiscutibile che per 14 milioni di euro – più eventuali 2,5 di bonus – finirà per vestire la maglia nerazzurra nelle prossime settimane.

Secondo ‘Sky Sport’, poi, la dirigenza meneghina starebbe provando a chiudere per Luis Henrique, attaccante esterno in forza all’Olympique Marsiglia. Il 23enne brasiliano è in scadenza a metà 2028 e viene valutato intorno ai 25 milioni di euro, può essere schierato sia in attacco sugli esterni che a tutta fascia sulla destra.

Un gioiellino giovane e di grande prospettiva che già nell’immediato regalerebbe un’alternativa di spessore a Simone Inzaghi. Si parla di 4-5 colpi complessivi durante l’estate, uno sicuramente al centro della difesa visto il possibile addio di de Vrij oltre all’idea di svecchiare il reparto.

In tre, con ogni probabilità, arriveranno già entro fine giugno. Pronti a mettersi in mostra nel Mondiale per Club e a dare un contributo alla squadra di Inzaghi.