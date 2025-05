Milan, svolta Tare: il nuovo ds ha scelto il prossimo allenatore

Ci sono delle nuove e importanti notizie che riguardano quello che può accadere in casa Milan da un momento all’altro con la svolta per il ruolo del nuovo allenatore.

Il club rossonero dovrà ora puntare su quello che sarà un nuovo progetto e si spera possa essere ambizioso e strutturato nei minimi dettagli per provare ad ottenere risultati di un certo livello. Perché ciò che è accaduto in questi ultimi anni ha deluso totalmente i tifosi del Milan. Questa che si sta concludendo è un’annata tosta considerando che il club ha esonerato già un’allenatore e al termine della stagione potrebbe farne fuori un altro.

Dopo Fonseca anche Conceicao sembra ormai sicuro di dover dire addio al mondo Milan dopo l’ultima partita di campionato e di stagione per i rossoneri che si giocherà solo tra qualche giorno.

Il Milan è fuori dalle coppe europee per la prossima stagione e questo non aiuta a livello economico. Per questo motivo che adesso la società ha intenzione di mettere in piedi un nuovo progetto che possa essere quello della svolta. Si parte dalla scelta dei ruoli principali e uno di questo è quello del direttore sportivo con Igli Tare ormai in pole.

Nuovo allenatore Milan, Tare fa la sua scelta

Possibile colpo di scena in casa Milan con il nuovo allenatore che potrebbe essere annunciato già nei prossimi giorni perché in questa settimana si concluderà la stagione deludente del club rossonero che dovrà ora iniziare a costruire il futuro.

Possibile svolta a sorpresa per il Milan con la decisione del ruolo di prossimo allenatore. Ci sono ora degli aggiornamenti che arrivano e che riguardano quello che può accadere per i rossoneri. Perché adesso ci sono delle nuove notizie che possono cambiare totalmente le carte in tavola.

Come raccontato dal Corriere dello Sport adesso in casa Milan ci sono delle nuove notizie in merito alla scelta del club rossonero che ha deciso di dare un segnale importante di svolta per la prossima stagione. Nelle ultime ore c’è un ritorno del Milan su Tare come nuovo direttore sportivo e si valuta la scelta del prossimo allenatore.

Secondo le ultime notizie, infatti, proprio l’ex Lazio potrebbe prendere il controllo del mercato rossonero e occhio alla scelta dell’allenatore con Tare che proprio di recente in un’intervista ha svelato i nomi dei migliori allenatori italiani in circolazione per lui: Allegri e Conte.