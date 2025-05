Milan, Theo Hernandez via a zero: ha l’accordo col club

Possibile svolta per quanto riguarda il futuro del club rossonero e di Theo Hernandez perché adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano il terzino francese.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano quello che può accadere e che può essere deciso nel prossimo mercato estivo. Perché in questo momento Theo Hernandez può lasciare il Milan già nei prossimi giorni e occhio a questa situazione da tenere in continuo monitoraggio considerando la scadenza dell’esterno di spinta francese.

Da capitano e leader, il Milan pensava di avere una nuova futura bandiera in rosa ma ora le cose cambiano perché Theo Hernandez è pronto a dire addio. Il calciatore rischia di andare via già nei prossimi giorni visto che la stagione del club rossonera si è di fatto conclusa.

Grande amarezza e delusione per un altro anno che sembra essere buttato. Pessimo campionato con il Milan che non parteciperà alle competizioni europee il prossimo anno, già un esonero e a fine stagione può arrivare anche l’altro licenziamento dell’allenatore. Una Champions fallimentare, una finale di Coppa Italia persa e ora le uniche gioie sono i Derby vinti tra cui anche quello in Finale di Supercoppa Italiana. Ora però è tempo di pensare al mercato e a quello che può accadere a Theo Hernandez.

Calciomercato Milan: Theo Hernandez via, la scelta

Perché in questo momento il Milan dovrà capire cosa fare con Theo Hernandez che è uno dei grandi giocatori che può essere venduto con un dovuto sacrificio. Una situazione difficile da poter spiegare perché adesso ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro del calciatore che è pronto a dire addio.

Più volte Theo Hernandez ha dimostrato il suo attaccamento al Milan. Arrivato grazie al grande lavoro e intuizione di Paolo Maldini adesso uno dei più grandi terzini d’Europa può essere sacrificato e venduto dal club rossonero.

Perché in questo momento arrivano degli aggiornamenti che riguardano la scelta di mercato che può aver deciso di fare il Milan per vendere Theo Hernandez ed evitare di perderlo a zero nel 2026. Come riportato dal Corriere dello Sport non ci sono margini per un rinnovo di contratto e per questo che la società quindi vuole sacrificare il giocatore vendendolo subito.

Occhio quindi al colpo di scena che può arrivare da un momento all’altro perché il Milan pensa di vendere Theo Hernandez al miglior offerente, le prossime settimane saranno quelle decisive.