No alla Juventus e al Napoli: è lui il nuovo allenatore del Milan

Juventus e Napoli a mani vuote, il Milan si prende il top allenatore per la prossima stagione: scelta fatta, annuncio clamoroso

Un finale di stagione atipico per il Milan, almeno in relazione alle aspettative di inizio anno. Fallimento in Champions League, nemmeno lontanamente competitivo per lo Scudetto, batosta colossale contro il più modesto Bologna in finale di Coppa Italia. Un quadro ben definito di quello che è stato e probabilmente sarà ancora per un pò il dramma rossonero.

Perché questo Milan, annichilito dai ragazzi di Vincenzo Italiano, non giocherà nemmeno la Champions League l’anno prossimo. Un nuovo anno zero, l’ennesimo, per provare a ricominciare. Costruire un gruppo solido al capo del quale dovrà esserci necessariamente un allenatore al di sopra della media, in grado di convincere prima la società e ancor prima i tifosi rossoneri. Il lavoro portato avanti prima da Fonseca e poi da Sergio Conceicao è stato abbondantemente insufficiente, senza se e senza ma.

L’ex Porto ha portato in bacheca una Supercoppa italiana che, ad oggi, lascia il tempo che trova. In attesa di capire chi sarà il nuovo direttore sportivo, continuano a farsi strada diverse opzioni per la panchina rossonera. Scontatissima, oggi più che mai, la partenza di Conceicao nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2026.

E se nel mezzo si fanno largo indiscrezioni su un possibile cambio di proprietà e il ritorno di Paolo Maldini, tutt’altro che confermate, c’è un profilo nel mezzo che parrebbe destinato a guidare il Milan a partire dalla stagione 2025/26. Nelle scorse ore è arrivato un annuncio che non lascia spazio a dubbi: così i rossoneri battono definitivamente Napoli e Juventus.

Milan, allenatore annunciato: Juve e Napoli ko

La Juventus deve fare i conti con Igor Tudor che dopo aver traghettato i bianconeri in questi mesi, sembrerebbe destinato all’addio. Il Napoli, poi, potrebbe salutare Antonio Conte: molto dipenderà dallo Scudetto. Ed il Milan potrebbe approfittarne, in primissima fila.

Proprio Antonio Conte rischia seriamente di essere il comandante che i tifosi rossoneri aspettano da tempo, almeno da un anno visto che l’ex Commissario tecnico era stato vicinissimo alla panchina del ‘Diavolo’ prima di decidere di firmare con il Napoli. Oggi, visto il rapporto evidentemente incrinato con il presidente De Laurentiis, la partenza di Conte dal club azzurro dopo appena dodici mesi può diventare realtà. Ne é convinto il giornalista e scrittore Furio Zara che a ‘Radio Radio’ si è sbilanciato parlando proprio del futuro di Antonio Conte.

“Conte lascerà il Napoli ma non andrà alla Juventus. Secondo me, come circola da tempo, va al Milan”, ha detto con sicurezza. Alcune settimane e sapremo, effettivamente, quali saranno le mosse del tecnico leccese e della dirigenza di Via Aldo Rossi. Con un anno di ritardo Conte ed il Milan potrebbero convolare a nozze.