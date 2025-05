Tradisce la Juve per andare ai rivali: tifosi gelati

Sorpresa pazzesca per i tifosi bianconeri, il tradimento alla Juventus è dietro l’angolo: si trasferisce ai rivali in estate

Tra presente e futuro, la Juventus sta già pianificando le prossime mosse. Il campo può portare il quarto posto, la qualificazione alla Champions League sarà un fattore cruciale per costruire una squadra nuovamente competitiva. In Serie A come in Europa, tutto nelle mani di Cristiano Giuntoli.

Il dt bianconero è stato al centro di critiche, in parte giustificate, per chi è arrivato e chi è andato via. Una Juve che ha bisogno di ripartire al meglio, dopo aver deluso in Coppa Italia, Champions League e non aver mai avuto modo di competere per lo Scudetto. Un cruccio che tormenta i tifosi in primis ma anche i dirigenti. Perché la Juve, dopo anni di magra, vuole tornare a vincere. E così l’ormai imminente sessione estiva di calciomercato potrebbe regalare non poche sorprese ai bianconeri.

A partire dall’allenatore che difficilmente sarà ancora Igor Tudor. Il tecnico croato, chiamato a risollevare le sorti della squadra dopo il flop di Thiago Motta, si giocherà tutto nei prossimi giorni. La squadra dirà addio a diversi big, per fare cassa e aprire nuovi spazi agli innesti. Dusan Vlahovic, in scadenza nel 2026 e fuori dai piani dopo che non è stato possibile trovare l’accordo per il rinnovo.

Ma non solo. Anche Andrea Cambiaso, se dovesse arrivare una proposta di un certo peso soprattutto dalla Premier League, potrebbe portare un discreto gruzzoletto nelle casse bianconere.

Tradimento clamoroso: torna in Serie A

Nelle ultime ore si sta facendo, tuttavia, strada una possibilità che non farebbe affatto piacere ai tifosi della Juventus. Perché un big potrebbe effettivamente tradire la Vecchia Signora durante i mesi estivi: uno scenario, fino a questo momento, mai preso in considerazione.

Si tratta di Filip Kostic, laterale 32enne che lo scorso settembre ha salutato in prestito con diritto di riscatto la Juve per trasferirsi in Turchia, al Fenerbahce. 32 presenze complessive, 2 reti e ben 8 assist vincenti in questa stagione che potrebbe essere l’unica. Perché il laterale serbo potrebbe tornare in Italia ma non alla Juventus: a fare una rivelazione importante è stato Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di mercato.

Secondo Konur, infatti, diversi club starebbero pensando a Kostic per la prossima stagione: alcuni di questi, proprio in Serie A. Parma e specialmente Torino potrebbero accoglierlo nei mesi estivi. Occhio poi pure all’Eintracht Francoforte. Se l’opzione granata dovesse concretizzarsi, sarebbe un tradimento davvero incredibile per il popolo bianconero. Staremo a vedere.