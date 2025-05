Che bomba dalla Juve all’Inter: affare da 35 milioni

Dalla Juventus all’Inter, adesso Marotta fa sul serio per un grande colpo in vista dell’estate: da Torino non ci credono

In casa Inter si sta già studiando la strategia per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il sogno Scudetto non è tramontato, non del tutto: 90′ da giocare contro il Como e sperare che il Napoli dell’ex Antonio Conte possa registrare almeno un mezzo passo falso al ‘Maradona’ contro il Cagliari.

Tutto ancora da determinare, con un occhio non troppo lontano alla finale di Champions League contro il PSG, tra undici giorni: un appuntamento che ha già infiammato il tifo nerazzurro. Ma nel frattempo Beppe Marotta e Piero Ausilio non possono fermarsi al calcio giocato e stanno studiando, con anticipo già da settimane, le mosse per riuscire a rinforzare l’Inter per la stagione 2025/26. L’attacco di Simone Inzaghi vedrà l’addio di Joaquin Correa e Marko Arnautovic, entrambi a parametro zero visto il contratto in scadenza tra poco più di un mese.

E se la posizione di Mehdi Taremi resta in bilico, continuano ad esserci sempre meno dubbi sull’addio di un altro big, stavolta in difesa. Quello Stefan de Vrij che sin dall’arrivo nella Milano nerazzurra a zero, dopo l’avventura alla Lazio, si è ritagliato un ruolo fondamentale nelle dinamiche difensive dell’Inter. Proprio in difesa il club di Oaktree potrebbe intrecciare la sua strada con quella dei grandi rivali, la Juventus, già nel breve periodo.

Beppe Marotta ha intenzione di far gioire il popolo nerazzurro con un colpo di grande spessore che farebbe infuriare i tifosi della Juventus. Occhio all’annuncio arrivato poche ore fa che può portare alla svolta per il mercato estivo della ‘Beneamata’: a Torino, sponda bianconera, non riescono a crederci.

Dalla Juve all’Inter, colpo da urlo in difesa: l’annuncio

Come spesso accade Ekrem Konur, giornalista turco particolarmente informato sulle vicende di calciomercato internazionale, ha anticipato quella che potrebbe essere una clamorosa operazione di mercato per la società meneghina. Il punto, stavolta, è sulla difesa.

Perché pare che la dirigenza nerazzurra si stia interessando concretamente a Koni De Winter, difensore del Genoa che la società ligure ha acquistato proprio dalla Juve lo scorso luglio per appena 8 milioni di euro. Un vero affare, visto il rendimento del 22enne belga risultato essere uno dei centrali più efficaci e apprezzati del panorama italiano. La valutazione attuale sembrerebbe molto più elevata.

“Milan, Napoli, Roma, Juventus e Inter stanno tenendo d’occhio il difensore del Genoa Koni De Winter. Il Genoa ha fissato il prezzo a 30-35 milioni di euro“, ha scritto Konur. Vedremo se alla fine a spuntarla saranno i nerazzurri: il belga, classe 2002, è reduce da 25 presenze con 3 reti all’attivo.