Contatti con Ederson, firma dopo la Finale: Juve beffata

Ultimissime di calciomercato con i colleghi di Sportitalia che danno nuove notizie riguardo quello che sarà il futuro di Ederson che è pronto a lasciare l’Atalanta.

Un colpo di scena quello che può accadere proprio nelle prossime ore visto che ci sono delle novità che riguardano quello che può accadere con una società disposta ad accelerare subito dopo che terminerà la stagione per fare un nuovo e grande investimento puntando forte su un giocatore come Ederson.

Il centrocampista brasiliano dell’Atalanta arrivato dalla Salernitana è cresciuto tanti in questi anni e ora è pronto a prendersi dei palcoscenici sempre più grandi. Perché anche in Champions ed Europa League Ederson ha dimostrato di essere l’arma in più dell’Atalanta e per questo che ora qualcuno è pronto ad investire tanto su di lui.

In questo momento ci sono delle nuove situazioni da affrontare considerando che ci sono aggiornamenti che riguardano proprio il futuro di Ederson che può lasciare l’Atalanta la prossima estate, con il club che ha già dato l’ok per l’eventuale via libera ma a patto che arrivi la giusta offerta dal punto di vista economico.

Ederson via dall’Atalanta, ha già un altro accordo

Svolta di mercato che riguarda il futuro di Ederson pronto a salutare l’Atalanta per una nuova squadra. Il calciatore brasiliano ha intenzione di provare una nuova esperienza e mettersi alle spalle questi grandi anni vincenti e storici con il club bergamasco.

Adesso sono tante le squadre che hanno messo nel mirino Ederson che piace sempre di più a società anche di livello mondiale. Perché sul centrocampista ci sono ora Manchester City, Juventus, Inter, Napoli, Liverpool e anche il Manchester United che sembra la società che può beffare le altre.

In questo momento sono anche arrivati dei nuovi aggiornamenti che riguardano il possibile trasferimento di Ederson al Manchester United in vista della prossima estate. Il calciatore valuterà a fine stagione la migliore offerta sia dal punto di vista economico che progettuale.