Doppio scippo al Napoli, ne arrivano due: la Juve si rifà il look

Dal Napoli alla Juventus, ne arrivano due durante il calciomercato estivo: sogno pazzesco, così i tifosi bianconeri possono esultare

Meno di una settimana alla chiusura della Serie A e la Juventus è pronta a giocarsi il tutto per tutto. I bianconeri sono ora quarti in classifica, un obiettivo fondamentale per sperare di accedere alla prossima Champions League e così incassare anche un tesoretto prezioso per la ormai imminente sessione estiva di calciomercato.

I riflettori sono tutti puntati lì, alle decisioni che Cristiano Giuntoli – che presto pare verrà affiancato da Giorgio Chiellini – dovrà prendere per rinforzare la rosa bianconera, soprattutto nei reparti nei quali quest’anno sono state rilevate delle carenze importanti come la difesa. In attesa del ritorno a pieno regime di Gleison Bremer, che sta iniziando a lavorare col pallone e potrebbe far parte della spedizione del Mondiale per Club, è evidente come il dt stia ricercando un centrale da affiancare al nazionale brasiliano. Allo stesso modo, il centrocampo sarà il fulcro dei pensieri del dirigente.

Koopmeiners ha ampiamente deluso ma sta mostrando segnali di crescita e dovrebbe rimanere mentre chi pare sicuramente in partenza è il brasiliano Douglas Luiz, mai veramente inseritosi nei meccanismi bianconeri. In attesa poi di capire chi sarà l’allenatore della Vecchia Signora visto che Tudor difficilmente verrà confermato, c’è uno scenario di mercato che a distanza coinvolge i grandi rivali dei bianconeri: il Napoli.

Addio Napoli, li prende Giuntoli: doppio colpo da urlo

Cristiano Giuntoli starebbe valutando una doppia operazione – un vero e proprio scippo – ai danni del club di Aurelio De Laurentiis. Qualcosa che già oggi farebbe infuriare i tifosi azzurri e esultare quelli della Juventus. Si torna a parlare d’attacco e, in particolar modo, di Victor Osimhen.

Il nazionale nigeriano, ora in prestito al Galatasaray ma destinato a ritornare temporaneamente al Napoli, è sotto contratto con i partenopei fino al 30 giugno 2026. La clausola rescissoria da 75 milioni di euro presente nel contratto della punta ex Lille vale solo per i club esteri ma per una cifra vicina il Napoli potrebbe finire per venderlo pure alla Vecchia Signora. La pagina su ‘X’ ‘Matthijs_Pog’, che spesso e volentieri riporta interessanti indiscrezioni di mercato, ha lanciato un messaggio suggestivo che potrebbe anche tramutarsi in realtà nei prossimi mesi.

Non solo Osimhen nel mirino di Giuntoli: “Vi immaginate Osimhen e Jonathan David con dietro Yildiz?”, la frase che ha scatenato i tifosi della Juve che non vedrebbero l’ora di assistere alla formazione di un tridente tanto esplosivo. David, in scadenza a fine giugno con il Lille, è da tempo il grande sogno di mercato degli azzurri.

Un sogno che la Juve può frantumare in mille pezzi e fare suo: un doppio colpo pazzesco che potrebbe ribaltare le gerarchie del calcio italiano. Staremo a vedere se sarà solo un sogno estivo o qualcosa di più.