È finita col Milan, Theo Hernandez si trasferisce nella capitale

Il futuro di Theo Hernandez, oggi è chiaro più che mai, sarà lontano dal Milan: il terzino francese vola nella Capitale

Un 3-1 che fa malissimo, quello incassato dal Milan di Sergio Conceicao nella Capitale contro la Roma. All’Olimpico la squadra di Ranieri ha saputo piegare i rossoneri senza troppi problemi, con l’espulsione di Gimenez che ha aperto le danze per il successo giallorosso senza troppi sforzi.

L’ennesima brutta figura in una stagione scellerata, che definire deludente sarebbe quasi riduttivo. Il Milan, anche questo è ufficiale, non prenderà parte ad alcuna coppa europea l’anno prossimo. La classifica parla chiaro ed anche in caso di vittoria in casa col Monza domenica prossima, le cose non cambieranno. Uno scenario mai visto nell’epoca recente della storia milanista e che ai tifosi non può che andare indigesta.

Ci penserà il calciomercato, con ogni probabilità, a riabilitare il lavoro assai discutibile di una dirigenza apparsa confusa e confusionaria nelle scelte sin dalla scorsa estate: dall’allenatore agli uomini, prima che calciatori, scelti per rinforzare la rosa che all’epoca era ancora di Paulo Fonseca. Non è chiaro ancora chi sarà il nuovo tecnico anche se con certezza già da diverse settimane si può dire quanto sia improbabile – ormai, praticamente impossibile – la conferma di Sergio Conceicao.

C’è un’altra situazione che in questo momento preoccupa i già stufi tifosi del Milan e riguarda Theo Hernandez, apparentemente deciso a cambiare aria al termine della stagione. Lo scenario che sta delineandosi giorno dopo giorno è davvero incredibile.

Scelta fatta, addio Theo: nuova squadra già scelta

Il contratto del terzino francese era e rimane in scadenza il 30 giugno 2026: nonostante le tanto decantate trattative con il suo entourage per rinnovare, l’addio pare lo scenario più probabile. Un addio che fa male, nonostante prestazioni spesso e volentieri inadeguate da parte del talento francese.

Theo Hernandez, che in rossonero ad oggi guadagna 4 milioni di euro a stagione, quest’anno è stato spesso e volentieri tra i peggiori in campo finendo nel mirino dei tifosi. Ora pare che il suo ritorno a Madrid possa realizzarsi davvero. Il Real di Florentino Perez, stando a quanto riferisce ‘Il Corriere dello Sport’, starebbe pensando di riaccoglierlo in estate approfittando proprio della situazione contrattuale intricata col Milan.

A dodici mesi dalla scadenza, poi, le ‘Merengues’ avanzerebbero un’offerta al ribasso, contando sulle prestazioni tutt’altro che eccelse fornite dal nazionale francese. Theo fino a questo momento ha collezionato con la maglia del Milan 49 presenze tra campionato e coppe con 5 gol e 6 assist vincenti.