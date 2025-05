L’infortunio è più grave del previsto, mazzata Milan: cambia tutto il mercato

Il Milan dovrà ripensare alle strategie in vista del prossimo calciomercato estivo: l’infortunio è molto grave, cambia tutto

Una stagione che sta per chiudersi nel peggior modo possibile. Il ko contro la Roma ha rimarcato, ove mai ce ne fosse bisogno, delle difficoltà che il Milan di Sergio Conceicao sta riscontrando da ormai diversi mesi. I rossoneri hanno incassato una batosta poderosa all’Olimpico e ora sono chiamati a preparare l’ultima sfida contro il Monza.

È evidente come il focus, sia nella testa dei tifosi che nei pensieri della dirigenza di Via Aldo Rossi, sia tutto sul calciomercato estivo che riaprirà in via ufficiale i battenti tra poco più di un mese. Vi è ancora poca chiarezza intorno alla figura che dovrà gestire le operazioni, il tanto atteso direttore sportivo la cui identità resta – ad oggi – sconosciuta. Paratici, D’Amico, Tare: è tutto in divenire. Servirà, però, non attendere molto visto che dal neo ds dipenderà pure la scelta del nuovo allenatore che andrà a sostituire Sergio Conceicao.

Il tecnico portoghese ha le ore contate, nonostante un contratto firmato fino al 30 giugno 2026. Parallelamente è inevitabile pure pensare a come e dove la dirigenza di Via Aldo Rossi tenterà di rinforzare la rosa del Milan 2025/26, un Milan fuori da ogni competizione europea e che avrà a disposizione solo Serie A e Coppa Italia per tentare il riscatto. In difesa rimangono in dubbio sia Tomori che Thiaw: potrebbero salutare entrambi.

In attacco permangono dubbi sulla bontà dell’operazione Gimenez, coi rossoneri che potrebbero tentare di portare a Milanello almeno un nuovo grande attaccante. A maggior ragione visto l’addio certo di Joao Felix, destinato a rientrare a Londra dopo il prestito in maglia rossonera.

Milan, salta il colpo: 4 mesi di stop

La sorpresa potrebbe tuttavia arrivare a centrocampo e non in senso positivo. Se il nome di Reijnders pare farsi sempre più caldo per quel che concerne i potenziali addii, un profilo che il ‘Diavolo’ pareva aver messo da tempo nel mirino si è fatto male e l’infortunio pare decisamente più grave del previsto.

Si parla di Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma e sotto contratto con la società capitolina fino all’estate 2026. Il recente infortunio sembra però poter complicare le idee del Milan di puntare da subito sul forte centrocampista che a Roma potrebbe aver chiuso la sua parentesi. L’infortunio ai flessori lo costringerà ad uno stop lungo: non ci sarà per l’inizio della Serie A 2025/26. A riferire i tempi di recupero a ‘Il Corriere dello Sport’ è stato il professor Lasse Lempainen, luminare finlandese che ha operato il calciatore giallorosso, parlando di non meno di 4 mesi per tornare al massimo della forma.

Pellegrini, per evitare recidive, ha scartato la terapia conservativa preferendo rimanere fermo più a lungo e non avere più problematiche di questo tipo. A questo punto ogni ipotesi di cessione finisce congelata in attesa proprio del ritorno di Pellegrini che, non è escluso, potrebbe pure finire per salutare a parametro zero tra un anno. Già a gennaio fu vicinissimo al Napoli.