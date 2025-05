Napoli: primo acquisto prenotato, arriva grazie a Natan

Il Napoli è pronto a sfruttare l’asse con il Betis per prendere un giovane talento, che ha impressionato il ds Manna. L’ago della bilancia può essere proprio Natan, attualmente in prestito nel club spagnolo.

Il difensore centrale, di proprietà degli azzurri, al termine della stagione tornerà di nuovo al Napoli che poi troverà un modo per cederlo nel corso della prossima finestra di calciomercato.

Dalla Spagna, però, rilanciano la notizia di calciomercato che riguarda proprio il club di Aurelio De Laurentiis che è pronto ad intavolare una trattativa con il Betis e accordarsi su uno scambio per Natan.

Infatti, alla società azzurra interessa molto un giovane talento che ha impressionato gli scout del Napoli che questa volta sono pronti a fare sul serio per il classe 2005, ecco di chi si tratta.

Una stagione più che positiva per il difensore del Napoli Natan, che ha trovato la sua dimensione nel Betis Siviglia che ha saputo valorizzare al meglio le qualità del centrale ex Bragantino.

Un colpo importante da parte degli spagnoli che adesso sono interessati alla permanenza in squadra del calciatore, che è pronto a sciogliere ogni dubbio riguardo il suo futuro.

Napoli: colpo dal Betis, scambio con Natan

Il Napoli ha messo gli occhi su un giovane talento di proprietà del Betis Siviglia.

A riportare l’indiscrezione è El Chringuito con il suo giornalista Marcos Benito che ha reso noto i dettagli di un incontro, andato in scena nelle scorse settimane.

Intreccio particolare, quello che riguarda Napoli e Betis Siviglia che questa volta sono pronte ad accordarsi per uno scambio che riguarda proprio un giovane talento degli spagnoli.

Sfruttando l’ottima annata del centrale brasiliano, Manna è pronto a chiudere l’accordo con per uno scambio e portare a Napoli Jesus Rodriguez Caraballo, esterno classe 2005 che ha messo a segno 2 gol in 20 presenza di Liga ed ha una valutazione intorno ai 10-15 milioni di euro.

Napoli Jesus Rodriguez, arriva grazie a Natan?

Dalla Spagna sono certi della trattativa che il Napoli sta portando avanti con il Betis per il giovane 19enne Jesus Rodriguez Caraballo.

Il calciatore, ala sinistra, che ha impressionato gli osservatori azzurri, è pronto a trasferirsi in Italia nell’ambito della trattativa che può portare alla riconferma di Natan al Betis Siviglia.

Dunque, non resta che attendere l’evolversi della situazione con le parti che sono in contatto per definire – al più presto – questa operazione, anche perché c’è la volontà del Betis di riscattare dal Napoli Natan che dunque è pronto a lasciare – in maniera definitiva – l’Italia.