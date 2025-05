“Sono leale”, Mourinho ha informato il Fenerbahce: dove allenerà

Tra i diversi nomi per la panchina c’è anche quello di Mourinho ed è chiaro che lo Special One è una voce solo per le grandi squadre.

Ha preso voce in un annuncio l’ex allenatore di Inter e Roma, dopo i diversi rumors che lo hanno visto protagonista anche per un ritorno in Serie A, a sorpresa. Non più alla Roma o all’Inter, ma in una delle rivali dei due club che ha allenato in Italia.

Si definisce uno leale ed è per questo che ha già informato il Fenerbahce, secondo quanto ha svelato Mourinho proprio in un’intervista, rispondendo alle domande sul suo futuro lontano da Istanbul. C’è una destinazione, tra le diverse, che vedrebbe Mou tra i principali allenatori del calcio mondiale, di nuovo alla ribalta dopo un periodo in chiaroscuro tra l’esonero alla Roma e l’annata non molto entusiasmante ad Istanbul, col Galatasaray che ha fatto “asso pigliatutto”.

Mourinho: “Sono leale col Fenerbahce”, l’annuncio sul suo futuro

Si è qualificato alla prossima Champions League il Fenerbahce di Mourinho che però, stando alle voci di calciomercato per il comparto allenatori, rischia di dire addio al club di Istanbul per un futuro altrove.

Sono diversi i posti in cui Mourinho potrebbe allenare. Da escludere la destinazione, al momento, in Arabia Saudita. Perché nelle intenzioni dello Special One, se sarà addio al Fenerbahce, arriverà soltanto per la grande destinazione. E per il momento annuncia pubblicamente, come riportato dalle parole pubblicate da TMW, alcune cose in merito al suo futuro.

“Sono una persona leale, avviserò il Fenerbahce”. Questo, in caso di addio anzitempo rispetto al suo contratto. Lo ha svelato lo stesso Mourinho che, svelando pure un retroscena a gennaio, ha spiegato quali sono le sue intenzioni col club turco.

Mourinho CT: la rivelazione sul futuro dello Special One

Mourinho potrebbe diventare il nuovo Commissario Tecnico del Portogallo. Dopo le voci legate all’approdo al Brasile, Federazione che ha scelto poi Carlo Ancelotti per i verde-oro, quello per Mourinho potrebbe essere un futuro con ritorno in Portogallo, dalla porta principale.

Ma lui, apertamente, ha dichiarato che prima dovrà eventualmente avvisare il Fenerbahce, smentendo di fatto alcune notizie in merito sull’incontro avuto con la Federcalcio in Portogallo del quale si è parlato nelle ultime settimane: “Non mi ha contattato nessuno, io sono una persona leale. Quando è successo a gennaio ho subito chiesto un incontro col Fenerbahce. Un’altra società era interessata a me, ma non hanno accettato l’offerta. Se ci fosse stato un incontro non lo sapreste soltanto voi, ma anche la mia società. Il club ne sarebbe stato a conoscenza”.