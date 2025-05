Dalla Turchia sicuri: Zaniolo lascia la Fiorentina e resta in Serie A

Non è andata benissimo l’esperienza di Nicolò Zaniolo alla Fiorentina, nei mesi in prestito che avevano preceduto già quelli all’Atalanta.

Proprietario del suo cartellino è ancora il Galatasaray, club turco che lo portò ad Istanbul quando ancora aveva dimostrato di essere un talento importante alla Roma e che poteva vivere un’esperienza in Nazionale prima di farsi male al ginocchio, problema che gli ha un po’ tarpato le ali della sua carriera.

Dalla Turchia e precisamente da Medyatava, hanno svelato che la Fiorentina non avrebbe alcuna intenzione di riscattarlo alle cifre che avevano fissato, al momento dell’accordo, proprio i viola, con la società turca. Pertanto, niente conferma alla Fiorentina, ma niente addio alla Serie A per Zaniolo. Perché non vedendo il suo futuro neppure ad Istanbul, uno dei top club italiano potrebbe dargli una nuova occasione che probabilmente sarà l’ultima, nell’occasione nel 2025/2026 che, oltretutto, è quella che precede l’estate del Mondiale 2026.

Calciomercato: Zaniolo lascia la Fiorentina ma non la Serie A

Dopo un anno tra Atalanta e Fiorentina, Nicolò Zaniolo non ha rispettato le alte aspettative che si avevano per la sua “rinascita” in Italia, dopo il periodo passato tra Galatasaray e Aston Villa all’estero.

Il talento che mette nel mirino la Nazionale italiana, non si darà ovviamente per vinto, considerando che per la sua età è ancora nel vivo e pieno della sua carriera. Nicolò Zaniolo era finito, tempo fa, tra le voci di calciomercato di squadre importanti come quelle di Napoli e Juventus, ma c’è una terza occasione che arriva adesso, seppur senza Champions e coppe.

Rientrerebbe alla perfezione, come occasione di calciomercato, per le ipotesi del Milan. I rossoneri, consci dei propri “limiti” che avrà sul mercato a causa dei mancati incassi e il mancato appeal per le coppe che non giocherà, potrebbero puntare tutto sull’occasione a basso costo che arriva dal Galatasaray perché i viola non lo riscatteranno.

Le cifre del colpo Zaniolo: è la “doppia” occasione per rilanciarsi

L’occasione che arriva su Zaniolo, in casa Milan, è quasi unica. Ma vale per entrambi, sia per il club che per lui. Perché il Milan, reduce da un’annata disastrosa, non potrà fare altro che cogliere le occasioni di mercato low cost. E il talento ex giallorosso ad oggi lo è.

Talento inespresso, il classe ’99 può giocare sia come trequartista che come esterno offensivo. E l’allenatore che arriverà sulla panchina a Milano potrebbe averlo in rosa e rilanciarlo, così come non è riuscito a fare con Atalanta e Fiorentina. I viola si erano accordati per una cifra intorno ai 15-20 milioni di euro complessivi per riscattarlo, col suo cartellino che dopo il periodo in chiaroscuro in Italia, può abbassarsi ulteriormente. Con 10 milioni di euro cash, immediati, il Galatasaray potrebbe cedere Zaniolo al Milan.