Il ‘nuovo’ Mbappè giocherà in Serie A: annuncio dalla Francia

Uno dei talenti più richiesti e blasonati del calcio mondiale potrebbe giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, una grande italiana avrebbe allacciato i rapporti con gli agenti del calciatore per valutare la disponibilità del ragazzo al trasferimento in Italia. Lusingato da un interesse del genere, il ‘nuovo’ Mbappè avrebbe dato massima priorità a questo scenario, scatenando l’entusiasmo dei tifosi e la soddisfazione della dirigenza, che grazie al lavoro dietro le quinte delle ultime settimane è riuscita a mettere la freccia ed anticipare la folta concorrenza che comunque non molla la presa su un vero e proprio talento generazionale.

Il ‘nuovo’ Mbappè lascia la Francia e sbarca in Serie A

Di solito talenti del genere vengono attratti dal fascino, e dai soldi, della Premier League, ma non sembrerebbe questo il caso. Il calciatore ha infatti deciso di dare ascolto alla sua voce interna e valutare seriamente la possibilità di giocare in Serie A a partire dalla prossima stagione. Ovviamente nulla di confermato, anche perché la strada da qui agli accordi definitiva è tanto lunga quanto in salita, ma la sensazione è che ci possano essere buone possibilità di vedere il ‘nuovo’ Mbappè in Italia a partire dall’anno che verrà.

Nel corso di questi mesi, comunque, il suo nome è stato con insistenza accostato a diverse squadre italiane, ma fra tutta una sembrerebbe quella pronta a sedersi al tavolo delle trattative con gli agenti per presentare al ragazzo un’offerta importante seppur non ai livelli di quelle che arriveranno dalla Premier League.

Stando infatti a quanto riportato dal collega di footmercato Santi Aouna, il Milan è una delle squadre in corsa per Ryan Cherki, la nuova stella del calcio francese che nelle scorse settimane ha annunciato il suo addio al Lione, club che l’ha cresciuto, coccolato e lanciato nel calcio dei grandi.

C’è una folta concorrenza da battere

Il nuovo corso del Milan vuole partire da giocatori giovani e di prospettiva come Ryan Cherki. A fronte di questo, insediatosi come nuovo direttore sportivo del Club, Igli Tare allaccerà subito i rapporti con gli agenti del calciatore per presentargli un’offerta convincente al punto da convincerlo a sposare la causa rossonera.

C’è però una folta concorrenza da battere, e di questo il Milan ne è perfettamente consapevole. Stando a quanto riportato dai colleghi di footmercato, infatti, anche Borussia Dortmund e Liverpool avrebbero cominciato a chiedere delle informazioni su Cherki, con i tedeschi più degli inglesi che potrebbero risultare essere una minaccia per il Diavolo, non solo data la loro capacità di plasmare e puntare sui giovani, ma anche perché a differenza del Milan giocheranno in Europa l’anno prossimo. O meglio ancora, in Champions League.