Nasce il nuovo Milan: il primo acquisto lo manda Spalletti

Definendo l’ingaggio di Igli Tare come direttore sportivo il Milan ha compiuto un primo passo concreto verso il suo nuovo corso.

Adesso non c’è più tempo da perdere, anche perché a furia di stare dietro a questo casting il Diavolo ha registrato un vantaggio importante rispetto alle rivali nella programmazione della prossima stagione. Recuperare terreno non sarà assolutamente semplice, anche perché il dirigente albanese avrebbe diverse gatte da pelare, ma in questi mesi di summit e colloqui ha avuto tutto il tempo a disposizione non solo per scegliere chi sarà il prossimo allenatore del Milan, ma anche per capire chi sarà il primo acquisto della sua gestione.

Il primo acquisto di Tare al Milan è un italiano

Nel corso di questi anni i tifosi rossoneri hanno contestato tanto alla proprietà il fatto che nel Milan non ci fosse un gruppo di calciatori italiani forti come vorrebbe la tradizione. Il nuovo direttore sportivo Igli Tare è pronto a correre ai ripari e risolvere questa situazione, creando una squadra si competitiva ma che abbia anche una radice italiana che la possa far tornare ad essere uno dei punti di riferimento più importanti per la Nazionale.

A conferma di questo il fatto che il primo rinforzo della gestione Tare potrebbe essere proprio italiano, con il calciatore, attualmente all’estero, che avrebbe anche già dato disponibilità al suo trasferimento in rossonero, che per ironia della sorta sarebbe potuto accadere già quale estate fa, ma che per un motivo e per un altro, alla fine, saltò.

Stando dunque a quanto riportato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Destiny Udogie sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri del nuovo Milan di Igli Tare nel momento in cui dovesse essere ceduto Theo Hernandez. In questa stagione l’ex Udinese ha collezionato 1 assist in 40 presenze con la maglia del Tottenham, che diventeranno presto 41 data la finale di Europa League contro il Manchester United.

Un Milan ‘Made in Italy’: affare da 45MLN

Il Milan vuole essere sempre più ‘Made in Italy‘, ed è per questo che nella sua lista dei desideri Igli Tare ha inserito alcuni dei calciatori italiani più forti in circolazione. Tra questi rientrerebbe anche Destiny Udogie, il primo nome sul quale l’albanese punterà nel momento in cui non si riuscisse a trattenere Theo Hernandez a Milano.

C’è però un problema che potrebbe ostacolare i piani del nuovo direttore sportivo rossonero, ovvero la valutazione che il Tottenham fa del calciatore. Stando a dati Transfermarkt, infatti, gli Spurs per il cartellino di Udogie non ascolteranno offerte inferiori ai 45 milioni di euro, cifre che il Milan potrebbe non permettersi di investire dopo aver fallito la qualificazione alle competizioni europee in questa stagione.