Sarri al Milan, ci sono già frizioni interne: ora cambia il futuro

Il Milan sta cercando un nuovo allenatore e ora si fa avanti sempre di più il nome di Maurizio Sarri: ma ci sono già dei problemi.

Il tecnico toscano ha lasciato la Lazio da dimissionario più di un anno fa ma ora vuole tornare subito in Serie A per mettersi in gioco ai massimi livelli e per non perdere ulteriori occasioni che possono aprirsi in questo momento storico di grandi cambiamenti per la Serie A. Da tempo si parla di accordi, di colloqui e di incontri ma ora, a stagione praticamente terminata, si entrerà davvero nel vivo delle trattative.

Il futuro di Maurizio Sarri è argomento di discussione costante nei salotti di calciomercato e ora si parla di lui come prossimo allenatore del Milan per rilanciare il progetto rossonero.

Sarri allenatore del Milan? Le ultime sul futuro

Il Milan cambierà tantissime cose per la prossima stagione, con molti calciatori che potrebbero essere ceduti per dare vita a un nuovo progetto e ad altre ambizioni che con questo gruppo evidentemente non sono più possibili e percorribili. E cambierà sicuramente anche l’allenatore, con Sergio Conceiçao che non continuerà la sua esperienza in rossonero.

Il nuovo allenatore del Milan potrebbe essere Maurizio Sarri. Il tecnico toscano è uno dei nomi in cima alla lista dei desideri della dirigenza perché conosce bene il campionato italiano e ha una filosofia di gioco che ben si sposa con l’idea del club.

Secondo le ultime notizie, però, il nome di Maurizio Sarri sta creando già delle frizioni interne al Milan e la situazione potrebbe clamorosamente cambiare da un momento all’altro.

Sarri-Milan, con Tare direttore sportivo è quasi impossibile: il motivo

Igli Tare si avvicina sempre di più al Milan, potrebbe essere l’ex Lazio il nuovo direttore sportivo dei rossoneri per dar vita a un nuovo progetto. Ma con lui in dirigenza sarebbe pressoché impossibile l’innesto di Maurizio Sarri come prossimo allenatore.

“Sarri sul campo è molto bravo, ma fuori è difficile creare un rapporto con lui e comunicare“, aveva confessato Igli Tare qualche mese fa in un’intervista, ribadendo di avere “un’idea di calcio completamente diversa ma che doveva combaciare per il bene della Lazio“.

Dunque Sarri e Tare sono due nomi in antitesi e quindi il colpo Sarri è da escludere totalmente se Tare dovesse, come sembra, diventare il prossimo direttore sportivo del club rossonero.

Milan, salta Sarri: chi allenerà i rossoneri?

Maurizio Sarri al Milan è un’ipotesi da scartare. Igli Tare punta su un altro tipo di allenatore e vuole fare in modo che il progetto Milan inizi senza frizioni e senza problemi di alcun genere, quindi andrà a puntare su allenatori diversi.

Il colpo a sorpresa per il Milan potrebbe essere l’innesto di Thiago Motta. Esonerato dalla Juve, ora il tecnico italo-brasiliano cerca un progetto in rifondazione e potrebbe essere proprio il club rossonero quello giusto per lui.