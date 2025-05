Prendono Scalvini, addio all’Atalanta: giocherà in un Big italiana

Scalvini è pronto a lasciare l’Atalanta a fine stagione: l’offerta della big di Serie A è troppo ghiotta, firma vicina.

L’Atalanta si è assicurata ancora una volta un posto in Champions League. Un grande risultato per la truppa allenata da Gian Piero Gasperini, anche se in casa Dea c’è un po’ di rammarico per ciò che poteva essere e non è stato. Il Napoli capolista è a soli 5 punti: i tifosi bergamaschi sanno bene che sarebbero bastati un paio di passaggi a vuoto in meno per provare davvero a lottare fino all’ultimo minuto per lo scudetto.

Ci si è messa anche la sfortuna con i tanti infortuni – alcuni anche molto pesanti – che hanno reso difficili le scelte di Gasperini. Tanto per fare un esempio l’Atalanta non ha praticamente mai avuto a disposizione Giorgio Scalvini. Il giovane difensore italiano era rientrato a fine novembre dal grave infortunio al crociato ma dopo soli due mesi è stato costretto a fermarsi di nuovo per un problema alla spalla.

Scalvini si è sottoposto a una nuova operazione chirurgica a fine gennaio: lo stop doveva essere di tre mesi ma il giocatore non è ancora rientrato. Qualche giorno fa è però tornato ad allenarsi, anche se si è trattato del programma di recupero individualizzato: il ritorno in campo è quindi previsto per la prossima stagione. Tuttavia non è detto che il 21enne continuerà a indossare la maglia dell’Atalanta.

Prendono Scalvini: colpaccio in Serie A, tifosi in delirio

Stando ai rumors, infatti, sembra che una big di Serie A abbia messo gli occhi sul talento della Dea e voglia lanciare l’assalto già nelle prossime settimane. Si tratta della Roma, che sta lavorando a un progetto molto ambizioso e vuole costruire una rosa di primissimo livello per provare a competere sia in Italia che in Europa.

Ranieri e Ghisolfi guardano con molta attenzione ai giovani talenti, specialmente quelli della nostra Serie A. Scalvini è senza dubbio uno di questi: la dirigenza giallorossa non è preoccupata delle condizioni fisiche del calciatore ed è convinta che una volta ristabilito il difensore italiano sarà davvero in grado di dare un grosso contributo alla causa.

Il contratto di Giorgio Scalvini con l’Atalanta scade nel 2028: la Dea non vorrebbe cederlo, ma di fronte a un’offerta importante – almeno 25 milioni di euro – il club del presidente Percassi si renderebbe disponibile a trattare.