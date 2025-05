Inter o Napoli, Lucca pronto al grande salto: il suo annuncio

Il grande salto in ottica Nazionale, per il Mondiale che l’Italia spera di giocare, col bomber italiano tra i protagonisti in Serie A.

È ciò che si auspica lo stesso centravanti di Moncalieri che, rilasciando un’interessante intervista ai microfoni di Italian Football Podcast, ha così svelato le sue ambizioni. Risponde anche a domande dirette su Inter e Napoli, col calciomercato tra le opzioni che lo stanno vedendo tra i principali protagonisti per i top club d’Italia pronti ad aggiudicarsi il classe 2000.

L’attaccante ex Pisa ritroverà il club toscano in Serie A che lo rese così protagonista in Serie B negli anni passati, da consentirgli il grande salto all’Ajax quando, da primo italiano della storia a vivere un’esperienza con i lancieri, si ritrovò in una realtà grandissima che portò poi al “passo indietro” per il ritorno in Italia, giocando questa volta a Udine però. Una scelta che mai fu più azzeccata però perché l’umiltà di ritornare in palcoscenici meno prestigiosi come quello della Champions League, gli ha permesso oggi di essere uno dei migliori attaccanti in Serie A e che Luciano Spalletti tiene in considerazione assieme a Kean e Retegui, attualmente i principali attaccanti in Nazionale assieme a Jack Raspadori.

Futuro Lucca: il suo annuncio dopo le voci di calciomercato

Ha preso voce parlando del suo domani, dopo i rumors che sono circolati sul suo conto. Lorenzo Lucca è uno dei centravanti più richiesti in Serie A, tra Juventus e Milan che cercano una valida soluzione in avanti, ma pure per Inter e Napoli.

Le ultime due si stanno giocando lo Scudetto all’ultima giornata e tra Napoli e Inter, Lucca pensa possa spuntarla il club azzurro, considerando probabilmente anche la condizione di classifica. In favore del Napoli, alle domande, risponde pure in merito al miglior giocatore di questa stagione in Serie A, facendo il nome di Scott McTominay, autore di un’annata a dir poco stupefacente per quanto mostrato. In Champions League invece, pensa possa spuntarla l’Inter.

Di entrambe le squadre e dell’interesse maturato nel corso di quest’ultimo periodo su di lui, ne ha parlato così Lorenzo Lucca, nella sua intervista: “Sono felice all’Udinese. Hanno creduto in me quando nessuno mi voleva davvero. Sono contento di essere in sintonia con la società. Penso che ogni ragazzo, in ogni caso, quando inizia a giocare a calcio vuole ambire alla Nazionale, per le squadre di alto livello. Ma in questo momento io penso all’Udinese”.

Le cifre e la destinazione del colpo Lucca

Chiaro è che, di fronte alla grande chiamata e nonostante il legame con Udine, Lorenzo Lucca ci penserà sulla scelta da fare per il suo domani.

A volerlo sono tutte le top squadre, con il centravanti dell’Udinese che potrebbe voler giocare in Champions League nella prossima stagione. Una scelta che passerà però su quelle che sono le possibilità di trovarsi titolare o meno, in vista del Mondiale 2026 nel quale l’Italia spera di qualificarsi. Sia il Napoli che l’Inter, per 25-30 milioni di euro, potrebbero prenderlo e alternarlo in avanti. Da una parte vedendolo come riserva di Lukaku, ma con un ruolo da futuro centravanti principale in azzurro e dall’altra, quella a Milano, come soluzione al posto di Arnautovic e Taremi.