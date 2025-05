Juventus, va via senza salutare: non gioca col Venezia, sarà ceduto

Non arrivano buone notizie per Igor Tudor che si giocherà tutto nell’ultima partita di campionato contro il Venezia dove la Juventus dovrà vincere per ottenere la qualificazione alla prossima Champions League.

Arrivano aggiornamenti che riguardano quello che può essere il futuro del club bianconero che in questo momento dovrà cercare di costruire al meglio il futuro visto che in questa stagione sono già stati combinati troppi disastri ed economicamente ci sono stati anche delle gravi perdite. Ora la Juve vuole ribaltare tuto e cerca di studiare il piano migliore per i prossimi anni.

C’è aria di rivoluzione alla Juventus con la società già a lavoro per capire chi resterà e chi meno nella rosa bianconera del prossimo anno. La sensazione pare essere quella che alcune decisioni sono state già prese, per questo motivo che ora la società è pronta a cambiare subito le cose per il futuro.

Occhio quindi a quelli che sono i giocatori che rischiano di essere tagliati fuori dalla Juventus nella prossima finestra di calciomercato. Perché alcuni verranno venduti per fare cassa e altri perché hanno deluso e non c’è voglia di dare loro una seconda occasione.

Calciomercato Juventus: pronte delle nuove cessioni

La società già sa che dovrà velocizzare i tempi rispetto lo scorso anno perché la Juve è impegnata nel Mondiale per Club e quindi c’è la concreta possibilità che possano arrivare delle decisioni immediate riguardo anche le cessioni e gli acquisti di alcuni dei giocatori.

Occhio soprattutto alle scelte a sorpresa che può prendere la società bianconera che si andrà a giocare tutto a Venezia nell’ultima partita di campionato che vale la qualificazione alla prossima Champions League. L’allenatore Igor Tudor può fare a meno di giocatori importanti come Federico Gatti, Weston McKennie e Teun Koopmeiners.

I tre giocatori non sono al meglio e rischiano di saltare Venezia-Juve, ma occhio anche al mercato. Il centrocampista olandese ha deluso tanto e non dovrebbe recuperare per l’ultima di campionato secondo quanto raccolto da TMW. Occhio quindi che non possa anche essere finita qui per Koopmeiners con la Juventus.

Sul giocatore è stato fatto un grosso investimento che è considerato fallito e per questo che la Juve può anche mettere in vendita Koopmeiners per un buon prezzo in vista della prossima estate. Saranno decisive le valutazioni del prossimo allenatore che arriverà dopo il Mondiale per Club.