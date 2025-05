Svolta Thiago Motta, ha già trovato squadra: allenerà in Champions

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano il futuro di Thiago Motta che dopo l’esonero con la Juventus ha voglia di riscatto e ora il giovane allenatore è pronto a percorrere una nuova avventura.

Un grande lavoro in un anno e mezzo al Bologna dove ha riportato la squadra in Champions League dopo circa 60 anni, poi l’addio per firmare con la Juventus dove ha iniziato bene e poi trovato grandi difficoltà sul suo percorso. Per questo la società bianconera ha deciso di esonerare Thiago Motta a pochi mesi dalla fine della stagione che è stata più che deludente.

L’allenatore però non ha preso bene quanto accaduto dopo che aveva firmato un rinnovo e avuto più di qualche difficoltà nel suo percorso bianconero visto quello che è accaduto anche con giocatori e società con cui è andato allo scontro. Adesso ci sono delle nuove notizie che riguardano la scelta di Thiago Motta che è pronto a rimettersi su una nuova panchina.

Occhio a quello che può accadere da un momento all’altro perché arrivano degli aggiornamenti che riguardano la decisione che può fare una società puntando proprio su Thiago Motta come nuovo e prossimo allenatore in vista della nuova stagione che inizierà già tra qualche mese.

Calciomercato: Thiago Motta ha scelto la prossima squadra

Il nome di Thiago Motta in Serie A è stato accostato a diversi club italiani perché l’allenatore vanta una buona considerazione proprio di alcune società che possono pensare di puntare su di lui visto che sono stati annunciati diversi cambiamenti e in più c’è tanta voglia da parte del giovane allenatore di cercare riscatto.

Arrivano delle novità molto importanti che riguardano il futuro di Thiago Motta che ora è pronto a rimettersi in gioco. Perché è proprio l’allenatore che ha voglia di dimostrare il suo valore dopo la brutta parentesi alla Juventus dove le cose non sono andate come sperava.

Su Thiago Motta in Italia ci sono stati dei sondaggi di Napoli, Roma, Atalanta e Milan e occhio alle sorprese. Ma ci sono anche squadre straniere interessate a lui e sembra proprio questa la strada giusta. Come riportato dal Corriere della Sera Thiago Motta non ha digerito le troppe critiche in Italia e ora spera di poter andare ad allenare all’estero con il Bayer Leverkusen che cerca un post Xabi Alonso e il suo nome diventa appetibile.