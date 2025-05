Inzaghi lascia l’Inter dopo la Champions: svelato dove allenerà

Nel bel mezzo della serata che assegnerà lo scudetto, Marotta è uscito allo scoperto parlando del futuro di Simone Inzaghi all’Inter.

Nel corso di questi giorni si è tanto parlato di un’offerta ricca recapitata al tecnico nerazzurro, che dal canto suo un pensierino ce lo starebbe facendo. La sensazione è che la sua permanenza a Milano non è poi più così tanto sicuro, e lo stesso Marotta l’ha lasciato intendere nelle dichiarazioni pre partita di Como-Inter, rinviando direttamente al primo di giugno ogni discorso relativo al futuro della panchina dell’Inter. La sensazione, però, è che alla fine sia tutto già definito, si sta solo cercando il timing giusto per annunciarlo.

L’annuncio di Marotta sul futuro di Simone Inzaghi

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Simone Inzaghi, da anni uno dei migliori allenatori in circolazione. I risultati ottenuti alla guida dell’Inter lo confermano, anche se gli manca l’ultimo tassello per entrare proprio nella storia del club nerazzurro: la Champions League.

Vincendola si toglierebbe parecchi sassolini dalla scarpa, ma soprattutto riuscirebbe a vendicare la sconfitta di due anni fa a Istanbul contro il Manchester City. Certo, l’avversario è un altro, ma in questi casi discorsi del genere non valgono. Qualora dovesse alzare al cielo di Monaco la “coppa dalle grandi orecchi” Simone Inzaghi potrebbe anche decidere di lasciare a sorpresa l’Inter, ovviamente nel modo migliore di tutti, da vincitore.

In merito al futuro dell’allenatore nerazzurro ha parlato ai microfoni di DAZN il presidente Giuseppe Marotta nel pre partita di Como-Inter, rimandando ogni discorso a dopo la finale di Champions League, anche perché lato Club non ci sarebbe alcuna fretta di sedersi al tavolo e trattare un prolungamento, dato che il contratto dell’ex Lazio non è in scadenza. Ma è inevitabile che in caso di Champions League sia giusto rivedere qualcosa, proprio come premio.

Svelato dove allenerà Simone Inzaghi

Stando alle parole di Giuseppe Marotta nel pre partita di Como Simone Inzaghi dovrebbe allenare l’Inter anche nella prossima stagione. In casi come questi, soprattutto quando di mezzo ci sono profili del genere, è sempre meglio non dare mai nulla per scontato, soprattutto quando ci sono squadre forte e ricche alla porta.

In questi giorni si è infatti parlato di un sondaggio concreto dell’Al-Hilal per Simone Inzaghi, con il club saudita che addirittura sarebbe pronto a riempire d’oro il tecnico italiano così da convincerlo a lasciare Milano per intraprendere questa avventura in carriera in quella che è oramai da qualche anno la nuova frontiera del calcio mondiale. Ovviamente il tutto dipenderà sempre e solo dalla volontà di Inzaghi stesso, che al momento ha ben altro a cui pensare.