Juventus, primo acquisto: arriva settimana prossima da Madrid

Possibile mosse d’anticipo in casa Juventus con la dirigenza già a lavoro per mettere a segno dei colpi per quella che sarà la squadra della prossima stagione e del futuro.

In questo momento la Juventus è pronta a rivoluzionare tutto in vista dei prossimi anni, perché dopo l’ennesima stagione deludente ora c’è la volontà di fare le cose diversamente. Adesso i bianconeri dovranno chiudere al meglio la stagione e poi provare a scrivere la storia nel miglior modo possibile, perché c’è grande incertezza su che direzione si prenderà e c’è voglia di mettere a tacere tutti dopo anni deludenti.

Al momento la Juve non vive una situazione facile da gestire con un esonero di Thiago Motta e ora anche Tudor che può essere mandato via dopo il prossimo Mondiale per Club. Proprio in occasione di quella competizione che la società vuole prepararsi al meglio per non commettere altre figuracce.

Ci sono delle nuove notizie che riguardano il primo colpo che può andare a fare la Juve in vista del futuro. Perché il club bianconero ha messo diversi giocatori nel mirino e tra questi ci sarebbe proprio un ex giocatore del campionato italiano.

Calciomercato Juventus: pronto il primo acquisto del futuro

Tra i vari obiettivi della Juventus ci sarebbe un calciatore che già conosce il campionato italiano di Serie A e può fare ritorno di nuovo in Italia dopo essere stato accostato alle migliori squadre del nostro paese in tutti questi anni. Ora però dovrà lasciare la città di Madrid e provare una nuova esperienza altrove se vorrà accettare il forte interesse della Juve.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano e riguardano quello che può essere il futuro di Nahuel Molina che è pronto a rientrare in Italia e giocare con una nuova squadra. Dai colleghi di Tmw si parla del forte interesse di Napoli, Juventus, Roma e Newcastle che vorrebbero provarci.

Occhio al possibile colpo di scena considerando che la Juve può vendere Cambiaso e punta su Molina come obiettivo per il futuro. Il giocatore rientra nei nomi che piacciono alla società in vista della prossima stagione.

L’Atletico Madrid può pensare di vendere il giocatore, ma un profilo come Molina non partirà per meno di 30 milioni di euro. La Juve quindi è avvisata e sa bene che tipo di offerta dovrà fare per portarlo via da Madrid subito.