Kean, annuncio a sorpresa: ha deciso dove giocherà

Si è parlato tanto della stagione di Moise Kean che ha firmato in estate con la Fiorentina grazie al pressing di Raffaele Palladino che l’ha voluto ad ogni costo e ora lo sta consacrando.

24 gol stagionali, 18 solo nel campionato italiano e prestazioni da vero leader e trascinatore che hanno messo gli occhi di tutta Europa sul giocatore della Fiorentina che ha fatto un grande colpo prendendolo dalla Juventus. Adesso il valore di Kean è triplicato rispetto l’acquisto fatto dai viola e l’intenzione è quella di provare ad annullare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro che è presente nel suo contratto per rinnovare il contratto e magari venderlo più avanti ad un prezzo molto più alto.

Perché il valore di Moise Kean continua a crescere a dismisura per le sue prestazioni, gol e ora anche presenze con reti con la maglia della Nazionale dell’Italia allenata dal ct Spalletti che sta puntando forte su di lui. Sono già tanti i club che si sono fatti vivi per provare a chiudere l’acquisto di Kean.

Occhio ora a quello che può accadere da un momento all’altro considerando che per Kean ci sono tante società che hanno messo davvero gli occhi sul giocatore che si sta confermando un vero bomber alla Fiorentina. La sua consacrazione è frutto del grande lavoro che i viola e Palladino hanno fatto con lui, cresciuto tanto anche fisicamente e tecnicamente.

Calciomercato: Kean ha deciso il suo futuro, la scelta

Adesso si parla di quello che può accadere per il futuro di Kean che piace a tanti club ma la Fiorentina spera di tenerlo. Non sarà facile, considerando che molto probabilmente i viola non parteciperanno nemmeno a competizione europee a cui ambisce l’attaccante che in questo momento è in uno stato di grazia.

Arrivano le dichiarazioni che fanno felici i tifosi della Fiorentina, perché a parlare in vista dell’ultima partita di campionato è stato proprio l’allenatore dei viola Raffaele Palladino che ha spiegato cosa può accadere per il futuro di Moise Kean.

Per Palladino è chiara la situazione e uno come Kean aveva bisogno di amore e fiducia, tutto ciò che sta trovando alla Fiorentina per potersi esprimere al meglio e per questo che l’allenatore è sicuro di tenere anche il prossimo anno con lui il bomber. Vedremo se ci sarà un rinnovo o meno.