L’Atalanta paga la clausola e anticipa tutti: arriva un Top europeo

Colpo clamoroso per l’Atalanta, la dirigenza prova ad anticipare tutti: paga la clausola per un top europeo, i dettagli

C’è anche l’Atalanta nella corsa a uno dei grandi top player che nella prossima sessione di mercato cambieranno sicuramente squadra. Dopo una stagione vissuta ancora una volta ad altissimo livello, e anzi con qualche rimpianto per un campionato in cui avrebbe potuto terminare anche più in alto, la Dea non ha intenzione di mollare il prossimo anno, e sembrerebbe aver deciso di rilanciare le sue ambizioni puntando con forza a un giocatore di livello internazionale.

D’altronde, il progetto Gasperini, che fino a poche settimane fa sembrava destinato a interrompersi, per volontà dello stesso allenatore, potrebbe a questo punto andare avanti. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale in tal senso, ma le ultime dichiarazioni dell’allenatore orobico fanno pensare a una permanenza più semplice rispetto a un suo addio.

Proprio per questo motivo, la dirigenza starebbe già lavorando alacremente per cercare di regalare al proprio tecnico qualche colpo di mercato utile per certificare la buona volontà, e le ambizioni, del club.

Questo non vuol dire che non si punterà più sui giovani, ma probabilmente saranno quest’anno giovani dal nome più altisonante, giovani con esperienze importanti alle spalle e in grado di reggere la pressione di una lotta non più per un posto in Champions, ma per quello scudetto che quest’anno è sfumato per gli orobici sul più bello.

Il top europeo nel mirino dell’Atalanta: la Dea prova ad anticipare la concorrenza pagando la clausola

Tra i talenti più brillanti del calcio europeo, ce n’è uno che ha già detto ufficialmente di voler cambiare aria. Stiamo parlando di Rayan Cherki, trequartista classe 2003 dell’Olympique Lione. Dopo aver contribuito a riportare la squadra in una posizione di classifica più conosna al suo rango, il calciatore stesso ha ufficializzato il suo addio al club dopo sette anni.

Già vicinissimo a partire lo scorso gennaio, l’attaccante nativo proprio di Lione ha deciso di resistere fino alla fine della stagione, per riconoscenza nei confronti del suo club ma anche per aspettare, evidentemente, offerte più importanti, come quelle che potrebbero arrivare a questo punto dalla Premier, considerando il prezzo non insostebile della sua clausola (circa 22 milioni e mezzo).

Tra le varie big inglesi, a sospresa potrebbe però inserirsi proprio l’Atalanta, ormai consacrata a livello internazionale come una squadra di alto livello. Già lo scorso gennaio la Dea aveva puntato proprio su Cherki per rinforzare la rosa, salvo virare alla fine su Daniel Maldini.

Considerando l’esito del campionato, il primo con la partecipazione alla nuova Champions, la dirigenza ha capito che serve una rosa più profonda, e soprattutto di maggior qualità, e per questo sarebbe pronta a pagare la clausola subito pur di portare un calciatore del livello di Cherki in Italia.

Ancora di più se si considera che il futuro di Lookman è tutto da decifrare e che non è assolutamente detto che il nigeriano il prossimo anno giochi ancora a Bergamo. Un addio che potrebbe essere ‘perdonato’ solo attraverso l’arrivo di un sostituto all’altezza. E l’ala del Lione, da questo punto di vista, avrebbe tutte le caratteristiche per essere considerato un ottimo sostituto.