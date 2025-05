Milano-Torino, sola andata: ha già svuotato l’armadietto

Un top player del Milan viaggia verso la cessione. Per lui sono concrete le possibilità di trasferirsi a Torino: ha già svuotato l’armadietto.

Progetta la rivoluzione il Milan, alla luce delle tante amarezze vissute quest’anno. Quella a cui sta andando incontro, infatti, sarà un’estate di profondi cambiamenti per i rossoneri: il primo passo consisterà nell’ingaggiare un direttore sportivo (in pole c’è Igli Tare) che, in seguito, sarà chiamato a scegliere il successore di Sergio Conceicao. Diverse, poi, le cessioni in cantiere: un top player, spesso finito nella bufera a causa del deludente rendimento offerto in campo, salvo sorprese si trasferirà a Torino.

Parliamo di Theo Hernandez, protagonista di un’annata molto complicata avara di soddisfazioni personali (5 reti in 49 apparizioni complessive) e ricca di prestazioni negative che, in maniera inevitabile, gli hanno fatto perdere lo status di intoccabile. Il contratto che lo lega alla società scade il 30 giugno 2026 ed il rinnovo non rientra più tra le priorità della dirigenza, ora orientata a cederlo subito al fine di monetizzarne la partenza ed evitare l’addio a parametro zero tra un anno.

Di recente si era parlato di un possibile ritorno al Real Madrid ma la pista si è raffreddata subito, visto che gli spagnoli hanno messo nel mirino Alvaro Carreras del Benfica. Ben più concreto, invece, l’interesse mostrato dalla Juventus pronta a sfruttare subito la speciale finestra di mercato (attiva dal primo al 10 giugno) che precede il debutto nel Mondiale per Club (al via il 14 dello stesso mese). I bianconeri, in particolare, si sono già fatti avanti registrando il gradimento da parte del terzino francese, la cui permanenza a Milano si sta avvicinando ai titoli di coda.

Mercato Milan, un top player verso Torino: ha già svuotato l’armadietto

A confermarlo, tramite un post su ‘X’, è il giornalista di ‘Telelombardia’ Matteo Zorloni secondo il quale l’assenza del cursore nell’ultimo match di campionato perso per mano della Roma “non è una casualità”. Le probabilità che l’affare vada in porto risultano alte tuttavia, prima di piazzare l’affondo vincente, la Vecchia Signora dovrà concretizzare la cessione di Andrea Cambiaso al Manchester City.

Il Milan, dal canto suo, ha intanto provveduto ad individuare l’adeguato erede di Theo Hernandez: si tratta di Maxim De Cuyper, valutato tra i 20 e i 25 milioni dal Bruges. Cifre alla portata dei rossoneri che, attraverso la partenza del 27enne originario di Marsiglia, puntano ad incamerarne almeno 40. L’effetto domino può scattare da un momento all’altro. La Juve ha deciso: per rilanciarsi ha bisogno di Theo.