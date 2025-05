Prima lo scudetto con il Napoli, poi l’addio: Conte ha scelto

Ancora una volta Antonio Conte si è dimostrato essere una garanzia, anche perché vincere uno scudetto a Napoli non è da tutti.

L’allenatore salentino si è chiuso nel suo ufficio di Castelvolturno in queste ultime settimane per non farsi distrarre dalle continue voci che l’hanno visto lontano da Napoli. Lui ha voluto concentrarsi sulla vittoria di questo tricolore che lo farà entrare di diritto nella storia del club partenopeo, che nella prossima stagione si potrebbe però ritrovare costretto a ripartire nuovamente da zero, un po’ come successe anche nel 2023 post scudetto con Luciano Spalletti.

Conte ha scelto il suo futuro

Il Napoli è per la quarta volta nella sua storia campione d’Italia, ed il merito è anche e soprattutto di Antonio Conte. Dopo essere rimasto per un anno fermo, l’allenatore salentino ha accettato con grande entusiasmo la sfida partenopea, consapevole comunque che non avrebbe vita facile con un presidente mai semplice come Aurelio De Laurentiis.

Alla fine il numero uno azzurro ha capito di doverlo lasciare lavorare, anche perché i risultati si sono visti. Il Napoli è campione d’Italia, e adesso deve ripartire da questo per aprire un vero e proprio ciclo vincente che possa permettere al club partenopeo di dire la sua anche e soprattutto in Europa. Questa cosa, però, gli azzurri lo potrebbero a sorpresa fare senza Antonio Conte in panchina.

Al momento del triplice fischio, poco prima dell’inizio della festa, infatti, non è passato inosservato agli occhi dei più attenti l’abbraccio freddo tra il salentino e Aurelio De Laurentiis, a conferma del fatto che tra i due, nonostante una vittoria come quella del Napoli di quest’anno, continui a non scorrere buon sangue, anche se ai microfoni di DAZN ha smentito queste tensioni dicendo invece di avere un ottimo rapporto con la famiglia del presidente.

Sarà ancora l’allenatore del Napoli? Annuncio di Conte

La domanda che tutti si stanno facendo è: sarà Antonio Conte l’allenatore del Napoli nella prossima stagione? Diletta Leotta si è presa l’incarico di porre questo quesito tanto delicato al tecnico salentino che però non ha fatto altro che limitarsi ad abbassare la testa e sorridere, visibilmente in difficoltà.

Le voci che lo vedono sulla panchina della Juventus l’anno prossimo si fanno sempre più insistenti, e la risposta data a DAZN conferma che c’è ancora tanto da capire con il Napoli, anche perché per quanto abbia smentito tensioni con il presidente Aurelio De Laurentiis ha parlato di visioni vincenti “diverse”, ed è forse proprio questo quello che potrebbe allontanare Antonio Conte dal club partenopeo. Staremo a vedere.