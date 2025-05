Clamoroso Antonio Conte: “Dal 1 luglio al Milan”

Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan, l’annuncio che tutti i tifosi rossoneri aspettavano è arrivato: svolta improvvisa

Una vittoria che conta relativamente poco in termini di classifica in Serie A, ormai segnata per un Milan che non giocherà la prossima Champions League. Allo stesso modo i rossoneri non possono non essere soddisfatti dal 3-1 rifilato al Bologna nel 36esimo turno di campionato.

In attesa tra pochi giorni di ripetere il big match coi felsinei per decidere chi solleverà al cielo la Coppa Italia 2024/25, il Milan guarda al futuro e alla programmazione che inevitabilmente rivelerà l’identità non solo del prossimo direttore sportivo ma anche e soprattutto del tecnico che prenderà il posto di Sergio Conceicao.

Antonio Conte era e rimane il grande sogno, il tecnico leccese già vicino un anno fa stavolta potrebbe davvero varcare i cancelli di Milanello. L’annuncio arrivato poco fa non lascia spazio a dubbi.

Milan, ecco Conte: sta per succedere

Del futuro della panchina rossonera e della programmazione del club di Cardinale ha parlato il giornalista di ‘TeleLombardia‘ Michael Cuomo ai microfoni di ‘Milan Zone’, trasmissione in onda sul canale Youtube di ‘Calciomercato.it’.

Il giornalista si è soffermato in particolare su quello che sarà il successore di Sergio Conceicao. Il tecnico portoghese pare infatti destinati a lasciare il Milan, nonostante la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2026. Il nome che da ormai tanto tempo sta ventilando negli ambienti rossoneri per tornare a vincere subito e a regalare un’identità ben precisa alla squadra è Antonio Conte. Una suggestione – o forse qualcosa di più – che la scorsa estate non ha preso forma, con Aurelio De Laurentiis che ha puntato forte sull’ex Commissario tecnico che tra una manciata di settimane potrebbe consegnare al Napoli il quarto Scudetto della sua storia.

Cuomo, a tal proposito, non ha il minimo dubbio sulla scelta del prossimo allenatore del Milan: “L’Inter in tre anni fa due finali di Champions, il MIlan in tre anni fa un crollo totale. Il Milan ha bisogno solo di una figura. Un allenatore vero, forte”. Poi si parla proprio dell’allenatore salentino. Ma non solo.

“Le alternative sono solo due. Conte o Allegri. Datemi uno dei due dal 1° luglio e sarò felice”. Poi il discorso si sviluppa tirando, infine, in ballo Inter e Napoli. “Inzaghi non è il migliore allenatore ma Marotta è il migliore dirigente e rischia di vincere la Champions. Manna non è il miglior dirigente ma Conte è il miglior allenatore e vince la Serie A“.

Bisognerà dunque attendere ancora qualche settimana per sapere se vi saranno i margini nell’inserirsi in un’eventuale crisi tra Conte e De Laurentiis, con l’allenatore pugliese che resta in cima alla lista dei sogni del Milan del futuro.