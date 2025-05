De Bruyne in Serie A: Romano annuncia la data della firma

Da domani sarà finita l’avventura di Kevin De Bruyne al Manchester City, considerando che non vorrà giocare al Mondiale col club britannico.

L’esperienza è finita in Inghilterra per Kevin De Bruyne che, nella giornata di domenica, giocherà la sua ultima partita con il Manchester City. E la prossima, in campo, potrebbe viverla nel ritiro di un club italiano, preparando quella che è la stagione in Serie A.

Il campionato italiano si prepara ad accogliere uno dei talenti più importanti del calcio internazionale e che ha segnato per sempre la storia della Premier League, della Champions League vinta dal City e dello stesso club di Manchester che, nonostante il mancato rinnovo e i rapporti incrinati con la società, gli ha concesso il saluto che il pubblico voleva dargli alla fine di questa lunga esperienza.

Calciomercato: De Bruyne in Italia, spunta una data

Nella giornata di ieri e nella serata in cui si sarebbe deciso lo Scudetto in Serie A, un’altra fonte aveva svelato l’accelerata per Kevin De Bruyne in Italia. Si tratta di Sky Sport, con la fuga di notizie che arriva adesso anche nella serata di sabato, per l’annuncio rilasciato da Romano, giornalista ed esperto di calciomercato internazionale.

Una sola squadra pare possa permettersi il grandissimo colpo in Italia, per il progetto che gli propone oltre al contratto che è sì, ricco, ma non ricchissimo. Tant’è che De Bruyne, per giocare ad altissimi livelli, accetterebbe la destinazione Napoli a cifre ragionevoli.

Non si andrà verso cifre enormi, cala anche le richieste economiche per il colpo a zero che piazzerà il Napoli. Mai quanto adesso, il Napoli risulta vicinissimo al colpo De Bruyne. Come svela la stessa fonte, la settimana prossima sarà quella decisiva per confermare gli accordi e fissare una data per la firma. Sarà entro la prossima settimana che arriverà una scelta definitiva, in attesa del consueto “Here We Go” dello stesso giornalista che ha lanciato la notizia questa sera.

I dettagli del triennale in Serie A per De Bruyne

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il fuoriclasse belga si prepara a prendere una decisione definitiva la prossima settimana, dopo aver ricevuto un’importante proposta dal Napoli. Il club partenopeo sogna il colpo ad effetto e ha messo sul tavolo un’offerta allettante per convincere il quasi ormai ex Manchester City a diventare il nuovo centrocampista azzurro accanto all’MVP della stagione, Scott McTominay.

Sono tre gli anni di contratto che offre il Napoli per Kevin De Bruyne. Nel dettaglio, sono 6 milioni di euro netti a stagione per i primi due anni, 5 milioni per il terzo anno, più un bonus separato e personale per il giocatore. Il Napoli vuole davvero KDB e la stessa fonte spiega che c’è estrema fiducia sulla riuscita dell’operazione. I contatti che sta vivendo con il Napoli sono costanti e i dialoghi in corso sono positivi. Non è uguale per il Chicago Fire che a quanto pare, pur mettendo sul tavolo una cifra enorme, non è tra le primissime idee del belga che vuole restare a livelli altissimi per giocare il Mondiale col Belgio assieme a Lukaku e gli altri.