Inter, Inzaghi in bilico: problemi con la società, c’entra Monaco

Clamoroso colpo di scena a sorpresa per il futuro di Simone Inzaghi che ora può cambiare davvero in vista della prossima estate dopo alcuni problemi avuti con l’Inter.

L’allenatore dei nerazzurri quest’anno ha compiuto un’altra grande impresa raggiungendo la seconda finale Champions League in tre anni e ora attenzione a quelli che possono essere gli epiloghi in vista del futuro. Perché l’Inter di Inzaghi ha sbagliato in tutte le altre competizioni giocate e la società non ha preso bene alcuni passi falsi decisivi per poter trionfare con qualche altro trofeo in questa stagione almeno in Italia.

Ora la prossima partita contro il PSG in Finale di Champions League diventa decisiva per l’Inter che sembra poter decidere tutto anche in vista del prossimo futuro con in panchina Simone Inzaghi o addirittura qualche altro nome a sorpresa.

Ci sono delle notizie molto importanti che arrivano e riguardano quello che può accadere perché adesso ci sono aggiornamenti in merito alla scelta che può fare la società con Inzaghi che dal canto suo però avanza pretese nei confronti dell’Inter e diventa quindi decisiva la prossima e ultima partita di stagione che si giocherà a Monaco di Baviera per il titolo della Champions.

Inter, scontro con Inzaghi: c’è un problema sul contratto

Adesso è una situazione assolutamente da monitorare per Simone Inzaghi e l’inter che dovranno ancora tenere la testa al campo per qualche giorno e poi pensare a quella che sarà la prossima e ultima partita di stagione. Perché i nerazzurri dovranno andare a giocare la Finale di Champions League che vale tutto.

Farà tuta la differenza del mondo vincere o perdere la Finale di Champions per l’Inter che in questo momento si gioca davvero tutto, lo stesso Inzaghi può dare un peso diverso a quello che sarà il risultato di questa partita. Perché ci sono ora delle notizie che arrivano e riguardano l’allenatore nerazzurro.

In questo momento l’Inter di Inzaghi dovrà giocare la Finale Champions e dopo si parlerà del futuro. L’allenatore ha un contratto che scade nel 2026 e bisognerà rinnovare assolutamente, ma le condizioni del tecnico sono diverse da quelle che propone la società e allora occhio ai possibili inserimenti di altri club.

Allo stesso tempo questa situazione di bilico diventa decisiva nella trattativa tra Inzaghi e l’Inter per il rinnovo con la Finale Champions che può fare la differenza. Decisivi i prossimi giorni.