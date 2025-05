Juventus, 3 grandi addii: aria di rivoluzione, c’entra Conte

Aria di rivoluzione in casa Juventus e occhio a quello che può accadere da un momento all’altro per le scelte di calciomercato dei bianconeri, sembra esserci già aria di Antonio Conte.

La Juventus spera di chiudere il campionato all’ultima giornata con una vittoria che garantirebbe ai bianconeri di qualificarsi per il prossimo anno in Champions League. Chiuderà Igor Tudor questa stagione dopo l’esonero di Thiago Motta e sarà sempre lui sulla panchina dei bianconeri per il Mondiale per Club, poi ci saranno delle valutazioni da parte della società che sogna il ritorno di Antonio Conte in panchina.

Ora ci sono delle novità che arrivano perché riguardano quella che può essere la scelta da parte della Juventus che deve cercar di rimettersi in riga dopo anni difficili e deludenti, soprattutto questo che ha lasciato l’amaro in bocca per come era partita la stagione con tante aspettative.

Ci sono delle importanti notizie che arrivano e che riguardano la possibile scelta a sorpresa che può arrivare con la Juventus che è pronta a mettersi alle spalle questo momento per cercare di riprendere la via della vittoria e l’uomo scelto può essere proprio Antonio Conte per la panchina. L’allenatore dei bianconeri ha intenzione di valutare davvero l’offerta del club del suo cuore e poi nel caso sarà decisivo nelle valutazioni di mercato.

Calciomercato Juve: aria di rivoluzione per Conte

Continua a circolare da settimane il nome di Antonio Conte e occhio alle possibile sorprese. Perché con la possibilità che arrivi davvero il tecnico in panchina ci sono già indizi di mercato che possono essere decisivi per il suo arrivo visto che si parla di quelli che possono essere soprattutto i movimenti in uscita.

La Juventus si muove e può pensare di fare già fuori grandi giocatori arrivati quest’anno in vista della prossima stagione. Chi rischia grosso secondo il Corriere dello Sport sono tra gli ultimi arrivati con i nomi di Renato Veiga, Conceicao e Kolo Muani.

C’è la possibilità che loro possano andare via anche subito prima ancora del Mondiale per Club che giocherà la Juve. Rivoluzione in atto in casa Juventus e sarà Conte decisivo per il futuro di Renato Veiga, Conceicao e Kolo Muani.