Disastro Lazio, esonero Baroni: grande ritorno in panchina

Una seconda parte di stagione deludente decreta il disastro della Lazio che l’anno prossimo non parteciperà a nessuna competizione europea.

La sconfitta interna contro il Lecce di ogni difatti manda all’inferno la formazione bianconceleste, che chiude addirittura settima in classifica. Ovviamente questo inciderà e non poco sulle valutazioni finali del presidente Claudio Lotito, che a questo punto non è da escludere possa decidere di esonerare Marco Baroni per ripartire da un nuovo allenatore che possa riportare la Lazio nelle posizioni in cui merita.

Per questo motivo sarà curioso seguire l’evolversi delle questioni attorno alla panchina biancoceleste, che a questo pare potrebbe per l’appunto avere un nuovo proprietario a partire dalla prossima stagione.

Disastro Lazio: Lotito ha deciso cosa fare con Baroni

Dal quarto al settimo posto. I tifosi della Lazio sperano che possa trattarsi di un incubo, ma invece è la realtà. Da che era in corsa per un posto in Champions League la formazione di Marco Baroni è rimasta fuori da tutto per lo stupore, la rabbia e la delusione di un popolo che per un momento ci aveva seriamente creduto.

Adesso bisognerà resettare e ripartire da zero, anche perché l’anno prossimo non saranno concessi gli stessi errori di gestione e valutazione. Ed è proprio per questo motivo che Claudio Lotito starebbe valutando se proseguire o meno con l’attuale guida tecnica in panchina. Una delusione del genere rischia di non essere digerita a dovere, né dalla dirigenza né tantomeno dalla squadra, all’interno della quale si potrebbero creare delle fazioni.

A fronte di questo non è da escludere che la Lazio possa decidere di separarsi da Marco Baroni dopo appena una stagione. La decisione dipenderà ovviamente dalla volontà del presidente, da sempre grande estimatore e sostenitore dell’allenatore, che però adesso l’ha fatta grossa rimanendo fuori praticamente da tutto.

Grande ritorno sulla panchina della Lazio

Il futuro di Marco Baroni sulla panchina della Lazio è fortemente in bilico. Il settimo posto, che decreta la non qualificazione della formazione biancoceleste ad una competizione europea nella prossima stagione, potrebbe costare caro all’ex allenatore del Verona, che nella prima parte di stagione è anche sembrato essere all’altezza della situazione.

Ma semmai si decidesse di cambiare, la Lazio potrebbe essere seriamente tentata dall’idea di riportare in panchina, e in Serie A, Stefano Pioli, che difficilmente verrà confermato alla guida dell’Al-Nassr. Occhio anche all’eventuale candidatura di Maurizio Sarri, che a Roma, sponda Lazio, potrebbe seriamente pensare di tornarci qualora Lotito lo telefonasse, anche perché il fatto che Igli Tare non sia più in dirigenza è un incentivo in più per valutare seriamente un ritorno. Staremo a vedere.