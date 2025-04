Esonero ad un passo: Pioli torna in Serie A

Obiettivo sfumato per la squadra che adesso è pronta a cambiare, per l’ennesima volta, allenatore. Ecco le ultimissime notizie riguardo il futuro di Stefano Pioli, che può tornare in Serie A.

Delusione cocente per il club che, per l’ennesima volta, non riesce a parte a casa un risultato importante nella competizione asiatica.

Un ko che fa male e che peserà nelle scelte del club, che dovrà prendere una decisione riguardo il futuro in panchina di Stefano Pioli.

Arrivato per risollevare la squadra, il tecnico ha mancato l’accesso alla finale della Champions League asiatica. Una vera e propria batosta anche per CR7 che, per questa stagione, rischia di restare a zero titoli, visto che l’Al Nassr non sta lottando per i vertici del campionato.

Si interrompe il sogno dell’Al-Nassr di Stefano Pioli e Cristiano Ronaldo, che sperava di raggiungere la finale della AFC Champions League. Ed invece a contendersi il titolo sarà la squadra del Kawasaki Frontale, che ha battuto per 3 a 2 gli arabi. Dunque, il prossimo 3 maggio, a sfidare l’Al Ahli di Kessiè in finale ci sarà la squadra giapponese.

Un ko, quello ottenuto questa sera dall’Al Nassr, che peserà e non poche sulle scelte future del club che potrebbe prendere in considerazione la possibilità di esonerare Stefano Pioli che a quel punto potrebbe aprire al ritorno in Serie A.

Pioli torna in Serie A: chi può prenderlo?

Nelle scorse settimane il nome dell’allenatore è tornato prepotentemente di moda negli ambienti di calciomercato, con diverse società che si sono interessate alla sua situazione contrattuale in Arabia Saudita.

Blindato da un super contratto, alla fine potrebbe arrivare l’addio a causa dei mancati risultati ottenuti dalla squadra. A far traboccare il vaso può essere proprio questa eliminazione dalla Champions League asiativa dell’Al Nassr, che può pesare sulla scelta finale da parte del club di esonerare Stefano Pioli.

Se ciò dovesse avvenire, per l’ex Milan si aprirrebbero le porte di un ritorno immediato in Serie A con diverse squadre pronte a contendersi l’allenatore

Su Pioli Roma e Juventus

Non è un mistero che i giallorossi siano fortemente interessati all’allenatore. Dalla Capitale hanno rilanciato la notizia relativa alla possibile nomina di Pioli come nuovo allenatore della Roma. Addirittura, c’è chi ha parlato anche di un contatto diretto con Ranieri.

Occhio, però, anche alla concorrenza bianconera, con Giuntoli che potrebbe decidere di portare sulla panchina della Juventus Pioli per la prosisma stagione. Se le cose con Tudor non dovessero andare bene, il dirigente potrebbe optare per l’opzione italiana e puntare proprio sull’ex Milan che rischia di essere esonerato dall’Al Nassr dopo l’eliminazione dalla Champions League asiatica.