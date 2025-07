Juve: affare low cost in Olanda, arriva il talento portoghese

I bianconeri continuano ad essere molto attenti ai giovani talenti. E l’ultimo nome arriva direttamente dall’Ajax: possibile operazione low cost

La Juventus in questi anni sta puntando molto sui giovani. Le operazioni Yildiz, Coman chiuse in passato confermano come i bianconeri hanno voglia di magari portare sin da subito giocatori talentuosi in rosa e consentirgli di fare un percorso con la maglia della Vecchia Signora. E, secondo le informazioni di Konur, Comolli avrebbe messo nel mirino un altro talento che ha voglia di diventare uno dei più forti a livello europeo.

Parliamo di un 2004 che ha avuto un percorso molto simile a quello di Ronaldo. Ruolo identico a CR7 quando era giovane, prima lo Sporting, poi la decisione di trasferirsi a Manchester, lato City, per completare il percorso di maturazione. Ora, però, per lui potrebbe esserci il grande salto. Dopo una stagione con i Wolverhampton, l’Ajax è pronto a cederlo in questo calciomercato e non è da escludere che la Juventus possa fare un tentativo.

Calciomercato Juventus: colpo in Olanda, i dettagli

La Juventus prepara un colpo giovane anche in questo calciomercato. Secondo le informazioni di Konur, i bianconeri starebbero seguendo da vicino un talento portoghese. Si tratta di una possibilità importante e anche magari una operazione vantaggiosa dal punto di vista economico. Il club olandese, infatti, chiede fra i 7-10 milioni di euro per la cessione del giocatore.

Una cifra che potrebbe consentire alla Juventus di andare a sondare il terreno in questo calciomercato per Carlos Forbs. Il classe 2004 portoghese ha voglia di riuscire ad alzare il livello e approdare in una big. I bianconeri restano possibilità magari portando il giocatore a fare una sorta di spola con l’Under 23. Naturalmente per il momento si tratta di una ipotesi anche perché la Vecchia Signora è concentrata su altre priorità in questo momento.

Una volta terminate le operazioni principali, la Juventus potrebbe andare su profili differenti e magari il norme di Forbs potrebbe diventare concreto per il calciomercato dei bianconeri. Non si tratta di una trattativa reale per il momento. Ma magari nel prossimo futuro si trasformerà in qualcosa di più.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e se la Juventus deciderà di andare con forza sul giocatore o magari Forbs resterà una semplice idea di calciomercato per i bianconeri.