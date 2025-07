Accordo per il ritorno di Joao Felix, il Chelsea accetta 25 milioni

Possibile svolta a sorpresa per il talento portoghese che dopo l’ultima avventura al Milan in Italia ora è pronto a ripartire con una nuova avventura in un campionato che già conosce.

Perché ci sono ora conferme riguardo un nuovo trasferimento di Joao Felix che vuole riscattare l’ultima annata tra Chelsea e Milan. Il giocatore è pronto a lasciare in maniera definitiva il club londinese e provare a mettersi di nuovo in gioco per provare a dare conferma di quelle che sono le sue qualità.

Adesso arrivano delle nuove notizie proprio riguardo quella che sembra essere la scelta ormai già presa da parte di Joao Felix che può firmare con un nuovo club. Si parla di un grande ritorno per il calciatore che fino a qualche anno fa era considerato uno dei più grandi talenti in circolazione.

Sembra ormai tutto pronto per il trasferimento di Joao Felix che è pronto ad una nuova sfida, perché il calciatore portoghese potrebbe essere centrale nel nuovo progetto del club che ha deciso di puntare forte su di lui. In Italia si è parlato tanto del calciatore che negli ultimi sei mesi della scorsa stagione ha vestito la maglia del Milan.

Calciomercato: Joao Felix pronto a firmare, c’è l’accordo

Il Chelsea è pronto a lasciar partire Joao Felix che può diventare la grande occasione del mercato estivo. Tante squadre hanno mostrato interesse anche in Italia visto che il giocatore ha vissuto gli ultimi mesi al Milan dove a sprazzi ha fatto vedere quello che è un grande talento inespresso che ha bisogno di motivazioni forti e il giusto allenatore.

In queste ultime ore si parla sempre con più insistenza di quella che sembra una svolta di calciomercato con il futuro di Joao Felix che è pronto a tornare al Benfica, il club che lo ha lanciato nel grande calcio quando era ancora giovanissimo e dove si è espresso come una vera stella, fino ad attirare l’attenzione dell’Atletico Madrid che nel 2019 lo prese per 125 milioni di euro dal Benfica.

Dopo che con l’Atletico Madrid le cose non sono andate per il meglio, anche con Chelsea, Barcellona e Milan non è riuscito a imporsi e ora il grande ritorno al Benfica può essere la svolta per la carriera di Joao Felix che è ancora giovane e a 25 anni ha voglia di riscatto.