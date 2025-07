Milan: via libera del Real, si chiude per 20 mln

I rossoneri continuano ad essere molto attivi sul calciomercato. Non è da escludere che si possa chiudere una nuova operazione con il Real Madrid

Il calciomercato è molto lungo e prevedere cosa succederà nel prossimo futuro è davvero difficile. Il Milan sembra avere le idee chiare, ma non si possono escludere delle operazioni magari a sorpresa. Per adesso Tare sta lavorando in modo molto attento sulle priorità e una di queste, come spiegato più volte, è Jashari. Ma il Brugge non sembra cedere e per questo motivo la trattativa per il calciatore belga non è certa di essere chiusa.

Una situazione che sta portando il Milan a ragionare con attenzione su altri profili. Dalla Turchia si è parlato della possibilità di un tentativo da parte di Kokcu, ma non è da escludere che i rossoneri possano fare un tentativo per un giocatore duttile del Real Madrid. Il calciatore piace tanto ad Allegri e i Blancos sono pronti ad aprire alla sua cessione.

Calciomercato Milan: affare in Spagna, sì del Real

Il Milan vuole provare a chiudere per Jashari, ma il Brugge non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese. Il club belga per il centrocampista chiede i 40 milioni di euro e i rossoneri non hanno la volontà di spenderli. Secondo le informazioni di SportMediaset, Tare potrebbe non aumentare ancora di più l’offerta e magari puntare forte sulla volontà del giocatore di andare alla corte di Allegri. Ma il club meneghino sta guardando anche a possibili alternative.

Uno dei profili potrebbe essere quello di Dani Ceballos. Il Milan ha intenzione di prendere un centrocampista con determinate caratteristiche e lo spagnolo è un obiettivo di calciomercato dei rossoneri. Il Real Madrid ha intenzione di cedere il calciatore e valuta la possibilità di dare il via libera davanti ad una proposta intorno ai 20 milioni di euro.

Non una cifra elevata e per questo motivo il Milan potrebbe fare un tentativo per Dani Ceballos durante questo calciomercato. Un giocatore che con la sua esperienza può dare una mano importante ai rossoneri e la sua duttilità rappresenta un’arma in più per il modo di interpretare il calcio Allegri.

Mercato Milan: Ceballos resta un obiettivo

Ceballos resta un obiettivo di calciomercato per il Milan. In caso di un passo indietro per Jashari, i rossoneri potrebbero andare con forza sul giocatore del Real Madrid.

Stando alle informazioni di fichajes.net, il Real Madrid ha aperto alla possibilità di una cessione del giocatore davanti ad una cifra intorno ai 20 milioni di euro.