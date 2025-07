Milan, salta Jashari: già pronti 30MLN per un altro mediano

Il Milan si è spinto al limite per Ardon Jashari del Club Brugge: ora la trattativa sta per saltare ed è già pronto un nome nuovo.

I rossoneri hanno le idee ben chiare su come agire in entrata e in uscita nel prossimo mese per regalare a Massimiliano Allegri una rosa completa in tutti i reparti in modo da gestire al meglio della condizione il campionato con l’obiettivo di tornare tra le prime quattro. Igli Tare è al lavoro da molto tempo per definire diverse mosse che potrebbero essere davvero importanti per il club ma sta anche andando incontro a ostacoli che potrebbero essere insormontabili.

Il nome di Ardon Jashari è il primo della lista del Milan ma ora l’affare si sta complicando e quindi l’obiettivo è virare sul piano B e chiudere nel giro di due settimane.

Calciomercato Milan, Jashari dentro o fuori: le ultime

Il primo obiettivo del Milan per il centrocampo dopo aver chiuso per Samuele Ricci è Ardon Jashari del Club Brugge. Il centrocampista svizzero è stato seguito a lungo da Igli Tare che ha avuto colloqui molto intensi sia con il suo entourage che con il club belga dal quale, però, ha trovato molta resistenza.

Il Milan ha aumentato la sua offerta per Jashari ma il Club Brugge chiede 35 milioni di euro, senza bonus, senza opzioni, solo cash. E da questa valutazione non intende scendere, quindi per il Milan si sta facendo molto più complicato.

Secondo le ultime notizie di mercato, il Milan sta per mollare Ardon Jashari: ha già in mente il piano B per far felice Allegri.

Un altro centrocampista per Allegri: Tare vola in Spagna

Dopo aver chiuso Ricci, Massimiliano Allegri vuole un altro mediano moderno per il suo centrocampo. Vuole un centrocampista che sia bravo in fase di impostazione ma che sappia anche trovarsi a suo agio in posizione più offensiva quando servirà mettere il “muso davanti” per far male agli avversari.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, se salta Jashari il Milan andrà fortemente su Javi Guerra del Valencia. È un nome che interessava anche lo scorso anno, con allenatore e dirigente diversi ma è un profilo che è tornato forte anche con Igli Tare e con Massimiliano Allegri che ne apprezzano molto le caratteristiche.

Javi Guerra al Milan sarebbe comunque un colpo d’oro per i rossoneri. Il pilastro del Valencia e della Nazionale spagnola Under 21 nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza della sua attuale squadra per discutere dei piani per il presente e il futuro.

Ultimi tentativi per Ardon Jashari al Milan

Il Milan intanto non molla la presa per Ardon Jashari e proverà nella prossima settimana a spingere ancora sull’acceleratore per il talento svizzero, prima scelta di Allegri per il suo centrocampo.

La distanza tra Milan e Bruges è di 3 milioni sulla parte fissa, con i rossoneri che ne hanno proposti 32 mentre i belgi ne pretendono 35 garantiti. Il calciatore non spinge per l’addio perché è una colonna del club che, per questo motivo, è assolutamente inamovibile sul fattore economico.