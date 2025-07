Mercato Milan: incontro con l’agente, chiudono per lo spagnolo

Il Milan è pronto ad accelerare per l’arrivo dello spagnolo, che in passato è stato vicino all’Atalanta. Reduce da un ottimo Europei Under 21, il talento della Roja può arrivare in Serie A per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

Dopo aver definito alcune uscite importanti, adesso il Milan è a lavoro per finalizzare dei nuovi acquisti dopo Samuele Ricci. L’obiettivo è rinforzare la rosa tenendo sempre d’occhio al bilancio.

Ed è su questo che Tare si muove. Ecco perché, nelle ultime ore, ci sono stati dei passi importanti per quanto riguarda l’arrivo di un giovane talento che ha fatto veramente bene con la Nazionale Under 21 spagnola.

Il terzino ha l’Italia nel suo destino, visto che in passato è stato seguito da vicino dall’Atalanta e dalla Roma. I bergamaschi sono stati veramente ad un passo dal calciatore, che però non superò le visite mediche per un problema al ginocchio.

I guai fisici, adesso, sono alle spalle, ecco perché sul classe 2003 si è fiondato il Milan di Tare che è pronto ad entrare in scena per prendere questo nuovo calciatore che ha tutto per fare bene in rossonero.

Come riportato da calciomercato.com, la dirigenza è in contatto con gli agenti dello spagnolo da ben 2 settimane. Si cerca l’intesa economica per l’arrivo del ragazzo, che ha ricevuto il via libera anche da Max Allegri che ha già approvato il suo acquisto.

Calciomercato Milan: i rossoneri sono pronti a chiudere

Ieri pomeriggio c’è stata una nuova riunione in cui sono stati discussi vari argomenti, compreso il calciomercato. Nei colloqui intercorsi tra Tare, Furlani e Allegri, si è discusso anche dell’arrivo del giovane talento, che può rappresentere un ottimo acquisto per la fascia destra.

Si tratta, infatti, per il terzino spagnolo che è pronto a vivere una prima esperienza in Italia. Classe 2003, dal fisico possente, ha delle qualità importanti che hanno convinto anche il tecnico livornese.

A Tare il compito di finalizzare l’affare e portare al Milan Marc Pubill dell’Almerica.

Pubill Milan: fissato il prezzo, ecco quanto serve

L’Almeria ha deciso di vendere Pubill per 15 milioni di euro. Una cifra relativamente bassa, considerando i margini di crescita del ragazzo che ha appena 22 anni. Il terzino piace tanto anche al Barcellona ma Tare e Furlani vogliono anticipare i blaugrana, favorendo i loro ottimi rapporti con l’agente dello spagnolo che sta lavorando per portare il suo assistito in Serie A.