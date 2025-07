Napoli, prima firma del prossimo acquisto: l’indizio è chiarissimo

Il Napoli sta lavorando al prossimo acquisto da regalare ad Antonio Conte ed in tal senso arriva una svolta significativa. C’è un chiaro indizio da questo punto di vista, dal momento che ha già messo la sua prima firma. Andiamo a vedere tutti i dettagli a riguardo.

Per gli azzurri il calciomercato sta rivelando tante sorprese e l’entusiasmo è dilagante. Si ha l’impressione, da questo punto di vista, che si sia aperto un ciclo vincente con Antonio Conte. E viste le incertezze delle altre, non è detto che possa durare poco. Quello che si sta facendo in questa sessione estiva è gettare le basi per il futuro, nella assoluta consapevolezza del fatto che la squadra si stia rinforzando e che in panchina ci sia un maestro nel vincere trofei, come si ama definire Conte.

Sono tanti i profili sui quali Giovanni Manna si sta muovendo con interesse e per qualcuno siamo giunti ormai alle battute finali. Da questo punto di vista arriva un chiaro indizio che può modificare in maniera radicale la percezione della situazione in casa Napoli. A quanto pare, infatti, è arrivata la prima firma da parte del nuovo acquisto e questo rappresenta un chiaro indizio di quello che sta succedendo. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo dal momento che si tratta di un qualcosa di davvero importante.

Napoli, prima firma da parte del prossimo acquisto: che cosa è successo

Il Napoli è praticamente giunto ai dettagli per quanto riguarda l’operazione Noa Lang, per il quale manca solo l’annuncio. Ma attenzione anche al fronte Beukema, dal momento che le parti si stanno avvicinando in maniera sempre più importante. La trattativa tra gli azzurri ed il Bologna prosegue ad oltranza ed ora arriva un chiaro indizio di quella che è la situazione al momento. Il difensore olandese si sta allenando in solitaria ed è stato intercettato da alcuni tifosi del Napoli, che gli hanno strappato, per così dire, un chiaro indizio.

Il difensore centrale promesso sposo degli azzurri ha, infatti, firmato, su richiesta ovviamente di questi tifosi, una bandiera del Napoli che celebrava lo Scudetto ed in tal senso è un qualcosa che sicuramente scalda il cuore dei supporter. In attesa, ovviamente, che i club mettano a posto gli ultimi dettagli, Beukema si fa sempre più vicino al Napoli. Anche con il cuore, come si suole dire in questi casi.