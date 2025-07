L’infortunio di Jamal Musiala è stato tremendo per le modalità e per il risultato degli esami strumentali: rischia la stagione finita.

I tempi di recupero definitivi sono ancora incerti ma per il tipo di infortunio che ha subìto, la situazione potrebbe essere ben più grave dell’ottimismo che si è provato a diffondere subito dopo il K.O. e l’operazione chirurgica di qualche giorno fa. Ora il Bayern Monaco dovrà fare a meno di uno dei suoi uomini migliori e per questo si è lanciato sul mercato per poter trovare il sostituto.

Il calciomercato può regalare grosse sorprese e ora si può aprire un folle intreccio che riguarda anche la Serie A per il sostituto di Jamal Musiala al Bayern Monaco.

Calciomercato, l’infortunio di Musiala scatena il Bayern Monaco

Il Bayern Monaco ha una rosa già molto forte e di grande qualità ma l’assenza di Jamal Musiala per i prossimi mesi – e non si sa quando tornerà – e l’addio definitivo di Thomas Muller, hanno riaperto i rubinetti del club bavarese che ora deve trovare i giusti sostituti.

La dirigenza sta iniziando a muoversi in maniera molto importante e sta seguendo i calciatori che possano davvero fare la differenza nella rosa, già ben rodata, di Vincent Kompany.

Secondo le ultime notizie di mercato, si può aprire un grosso intreccio per arrivare al sostituto di Jamal Musiala al Bayern Monaco.

Bayern Monaco: interesse concreto per Luis Diaz

Il Bayern Monaco si è messo alla ricerca di nomi nuovi per poter sostituire nel migliore dei modi Jamal Musiala e sta valutando tutti i profili già esperti in Europa e tutti i nomi che possono davvero prendere il suo posto.

Secondo quanto riferisce BILD, il Bayern Monaco ha messo nel mirino Luis Diaz del Liverpool per sostituire Musiala. L’esterno colombiano è in uscita dai Reds, anche per l’enorme polemica che si è creata dopo la morte di Diogo Jota, e potrebbe essere il nome giusto per Vincent Kompany.

Luis Diaz al Bayern Monaco aprirebbe uno scenario molto interessante anche per quello che riguarda la Serie A: il Liverpool cercherà un nuovo esterno e può chiedere informazioni al Milan per Rafael Leao.

Rafael Leao al Liverpool? Luis Diaz costa 52 milioni

Luis Diaz può passare al Bayern Monaco per 52 milioni di euro. Secondo BILD è questa l’offerta che i bavaresi hanno portato al Liverpool per arrivare all’esterno colombiano.

E questa stessa cifra potrebbe essere rigirata poi al Milan per arrivare a Rafael Leao. Chiaramente non costa più come il valore della sua clausola da 175 milioni di euro ma vista la stagione scorsa il Milan potrebbe spingersi a chiedere circa 70 milioni.